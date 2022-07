MFiPR: w ramach funduszy dla Śląska na wymiar terytorialny trafi ponad 1 mld euro

Na realizację wymiaru terytorialnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 przeznaczone zostanie 1,017 mld euro - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że w Bielsku-Białej premier Mateusz Morawiecki oraz minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda zapoznali władze samorządowe powiatów - bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego z założeniami Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.

Resort wyjaśnił, że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w perspektywie 2021-2027 będą koncentrować się wyłącznie na wdrażaniu projektów wykraczających oddziaływaniem poza obszar gminy, w której są realizowane.

"Na realizację wymiaru terytorialnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 przeznaczone zostanie 1,017 mld euro. Kwota ta rozdysponowana zostanie pomiędzy 4 subregiony - centralny, zachodni, północny oraz południowy, który otrzyma 150 mln euro" - poinformowano.

"Największa część alokacji dla subregionu południowego przeznaczona zostanie na zrównoważony transport miejski (23,9 mln euro), a także na sprawiedliwą transformację, w tym: działania z zakresu rekultywacji i ograniczenia negatywnych środowiskowych skutków działalności górniczej (20 mln euro) oraz rozwój energetyki rozproszonej opartej na OZE (19 mln euro)" - zaznaczył cytowany w komunikacie minister Grzegorz Puda.

Ministerstwo dodało, że w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko w latach 2021-2027 (FEnIKS) przewidziane będą środki, które trafią do siedmiu miejskich obszarów, które w kończącej się perspektywie finansowej wdrażały instrument ZIT, w tym ZIT Subregionu Południowego. Pieniądze trafią na rozwój bezemisyjnego transportu miejskiego.

Podczas spotkania szef MFiPR przedstawił także projekty, które mogą być objęte wsparciem z funduszy europejskich dla Śląska w latach 2021-2027. Wymieniono, że są to - ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz ze wsparciem ośrodków edukacji ekologicznej na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej; kompleksowa ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich na obszarze Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Aglomeracji Beskidzkiej; Beskidzki HUB - Centrum innowacji Cyfrowych i nowoczesnych technologii.

Podczas spotkania minister Grzegorz Puda podsumował także osiągnięcia samorządu województwa śląskiego pod względem korzystania ze środków unijnych.

"Projekty realizowane na Podbeskidziu ze wsparciem funduszy unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020 otrzymały łącznie 6 mld zł dofinansowania UE. Łączna wartość realizowanych inwestycji wyniosła 10,2 mld zł. Największą kwotę dofinansowania UE otrzymały projekty na terenie powiatu bielskiego - 1,46 mld zł. Na kolejnych miejscach znalazły się powiat oświęcimski (1,06 mld zł) i miasto Bielsko-Biała (1 mld zł)" - poinformowano.

Szef MFiPR przedstawił też efekty Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wyjaśniono, że w tych latach instrument ZIT realizowany był w 24 miejskich obszarach funkcjonalnych w Polsce, w tym w Subregionie Południowym Województwa Śląskiego. Liderem ZIT Subregion Południowy jest Bielsko-Biała.

"Łącznie w Subregionie Południowym jest realizowanych ponad 200 projektów. Najwięcej umów - 75 podpisano w obszarze efektywności energetycznej i OZE oraz niskoemisyjnego transportu miejskiego - 25 umów. Około 105 mln euro, które zostały przeznaczone na realizację szeregu działań w zdecydowanej większości zostały już wykorzystane, a poziom kontraktacji wynosi 90,4 proc., co pokazuje, że ZIT Subregionu Południowego nie odstaje, a w niektórych przypadkach nawet prześciga inne Związki ZIT w efektywności wdrażania funduszy europejskich" - podkreślił minister.

MFiPR przypomniało, że efektem współpracy - władz samorządowych i rządu w realizacji polityki rozwoju w polskich regionach - jest podpisany w czerwcu kontrakt programowy dla województwa śląskiego na lata 2021-2027. To umowa, która będzie stanowić podstawę do negocjacji z Komisją Europejską programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027. Program gwarantuje regionowi ponad 5 mld euro - czyli ponad 23 mld zł - zaznaczono.

Umowa partnerstwa określa sposób i zasady wydatkowania środków unijnych przez kraj członkowski. Polska została największym beneficjentem polityki spójności na lata 2021-2027 i pozyska z funduszy europejskich ok. 76 mld euro - ok. 350 mld zł. Samorządy województw będą zarządzać około 44 proc. funduszy dostępnych dla Polski. To w sumie 28,4 mld euro. Każde województwo będzie miało swój program regionalny, w ramach którego będzie dzielić pieniądze - poinformowano MFiPR.

