MFiPR: w ramach KPO zakup ekologicznych autobusów i poprawa bezpieczeństwa na drogach

W ramach KPO zaplanowano inwestycje w zielony transport takie jak zakup ekologicznych autobusów; przewidziano też działania poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym - informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

KPO składa się z sześciu części, w tym pięciu tematycznych: odporność i konkurencyjność gospodarki; zielona energia i zmniejszenie energochłonności; transformacja cyfrowa; efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia; zielona, inteligentna mobilność; i jednego instytucjonalnego: poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Budżet części dotacyjnej komponentu "Zielona, inteligentna mobilność" to 30,6 mld zł, a części pożyczkowej to 3,1 mld zł. Resorty odpowiedzialne za realizację reform i inwestycji w ramach tego komponentu to: Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jak wskazuje MFiPR koordynujące realizację KPO, nowe regulacje prawne składające się na reformę w ramach "Zielonej, inteligentnej mobilności" pozwolą zwiększyć udział paliw alternatywnych w transporcie. Nowelizacja ustawy o elektromobilności zwiększy udział pojazdów ekologicznych w zamówieniach publicznych, wprowadzi dla miast ustawowy obowiązek wymiany autobusów na elektryczne i wodorowe - wskazuje resort.

Ministerstwo informuje, że zaplanowane w KPO działania uwzględniają zakup nowoczesnego taboru kolejowego, autobusów o napędzie elektrycznym, wodorowym i gazowym, a także budowę ścieżek rowerowych i bezpiecznych ciągów pieszych. To także szeroko pojęte działania w kierunku upowszechniania samochodów elektrycznych - podkreśla resort. Dodaje, że zwiększenie udziału zero i niskoemisyjnego transportu oraz przeciwdziałanie i zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko będzie także możliwe poprzez wprowadzenie obowiązku tworzenia stref czystego transportu w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.

Znaczne środki przewidziano na poprawę warunków podróżowania koleją zarówno w komunikacji regionalnej, jak i międzywojewódzkiej. Zakup ponad 100 nowoczesnych jednostek na potrzeby PKP Intercity oraz regionalnych operatorów będzie możliwy z części grantowej, a kolejnych 75 sztuk (zmodernizowanych lub nowych) będzie możliwy z części pożyczkowej. Łączna kwota wsparcia to prawie 6,6 mld zł - wyjaśnia MFiPR.

Zgodnie z informacją resortu KPO zakłada też poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. poprzez przebudowę 305 miejsc niebezpiecznych (czarnych punktów), budowę 90 km drogowych obwodnic i instalację 128 automatycznych urządzeń rejestrujących. Celem tej inwestycji o wartości 3,1 mld zł jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu, w szczególności jego niechronionych uczestników, jak również eliminacja ruchu tranzytowego z obszarów o zwartej zabudowie mieszkaniowej - podano.

W KPO zawarto też komponent instytucjonalny "Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności" przewidujący tylko reformy, bez inwestycji.

Według ministerstwa planowane reformy mają się przyczynić do poprawy jakości stanowienia prawa poprzez wzmocnienie konsultacji z partnerami społecznymi, zwiększenia wykorzystania ocen skutków regulacji i ograniczenie stosowania przyspieszonej procedury w procesie stanowienia prawa.

Przewidziano też włączenie partnerów społecznych, gospodarczych oraz organizacji pozarządowych we wdrażanie reform i inwestycji KPO w ramach Komitetu Monitorującego. Ma być też przygotowany krajowy system informatyczny, współpracujący z systemem Arachne KE do realizacji skutecznych działań kontrolnych i audytowych.

Za poszczególne reformy i inwestycje KPO będą odpowiadać właściwe ministerstwa.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje realizację KPO, a także będzie raportować do KE nt. KPO i przekazywać wnioski o płatność.

