MFiPR: wartość zawartych już umów w Programie dla Śląska – blisko 23 mld zł

Blisko 23 mld zł osiągnęła łączna wartość umów zawartych w ramach rządowego Programu dla Śląska – podało w piątek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W styczniu br. resort informował o zawartych umowach na niespełna 15 mld zł.

Cały Program dla Śląska - przedstawiany jako największe przedsięwzięcie w historii polskiej polityki regionalnej - liczy 116 projektów, szacowanych łącznie na 62 mld zł.

W piątek, według informacji MFiPR, odbyło się trzecie posiedzenie rady wykonawczej programu, w formie wideokonferencji. Uczestniczyli w nim m.in.: premier Mateusz Morawiecki, minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz wiceminister Grzegorz Puda.

We wprowadzeniu do relacji z posiedzenia ministerstwo zaznaczyło, że "blisko 23 mld zł - to wartość dotychczas podpisanych umów w ramach Programu dla Śląska".

"W ramach Programu dla Śląska realizowanych jest obecnie 116 przedsięwzięć o łącznej wartości 62 mld zł" - powiedziała cytowana w informacji resortu jego szefowa Małgorzata Jarosińska-Jedynak. "Najwięcej z tej kwoty zainwestowaliśmy w rozwój i modernizację infrastruktury transportowej" - wskazała.

Wiceminister Puda uściślił, że np. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko od grudnia 2019 r. zawarto umowy na 65 projektów dot. termomodernizacji budynków wielorodzinnych (łącznie za 429 mln zł, z czego 234 mln zł z POIiŚ). Na początku br. podpisano umowy na zakup autobusów elektrycznych dla Gliwic i Sosnowca - łącznie za 82 mln zł (w tym ponad 56 mln zł z POIiŚ).

Minister Jarosińska-Jedynak podsumowała też wsparcie, z jakiego skorzystało woj. śląskie pod kątem walki ze skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Jak przekazała, pieniędzmi z POWER - łącznie 173 mln zł - zostały m.in. wsparte domy pomocy społecznej, dofinansowane wynagrodzenia i koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz dotacje dla osób, które utraciły pracę.

Zgodnie z informacją MFiPR podczas piątkowego posiedzenia poruszono kwestię przyszłej perspektywy unijnej, w której Polska może m.in. skorzystać z nowego instrumentu - Funduszu Odbudowy (The Next Generation EU). "Mówi się o kwocie 64 mld zł, a woj. śląskie będzie jednym z największych beneficjentów" - zasygnalizowano w komunikacie resortu.

Ponadto premier Morawiecki zapowiedział przyspieszenie prac w ramach Programu dla Śląska: kolejne posiedzenie jego rady wykonawczej ma odbyć się w ciągu miesiąca.

Program dla Śląska to jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i jeden z dwóch dedykowanych w niej regionom (obok Polski Wschodniej).