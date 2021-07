MFiPR: Weź udział w konferencji konsultacyjnej największego programu w UE (komunikat)

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Druga konferencja konsultacyjna Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) już 9 lipca w formule on-line. Rejestracja trwa do 5 lipca do godz. 14.00 lub do wyczerpania miejsc. Zarejestruj się i weź udział w dyskusji nad tym, jak zainwestować ponad 25 miliardów euro.

- FEnIKS będzie największym w Polsce i Unii Europejskiej programem wdrażanym z pieniędzy unijnych. Dlatego konsultacje publiczne mają tak ogromne znaczenie. Fundusze zainwestujemy w drogi, kolej, transport publiczny, energetykę, ochronę środowiska, zdrowie i kulturę - mówi wiceminister Waldemar Buda.

FEnIKS to rozwój transportu, dostępność komunikacji zbiorowej, a także inwestycje w porty morskie, drogi wodne śródlądowe i przewozy intermodalne. Wesprzemy budowę nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz sieci dróg ekspresowych oraz dróg krajowych, w tym obwodnic miast.

W energetyce stawiamy na efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i inteligentne sieci energetyczne.Dla sektora środowiska w FEnIKS planujemy działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu, inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, rozwój systemów gospodarowania odpadami oraz wsparcie dla ochrony różnorodności biologicznej. Chcemy podejmować inwestycje w kluczowych obszarach systemu ochrony zdrowia, które przyczynią się do wzrostu jakości usług zdrowotnych oraz większej ich skuteczności.

W sektorze kultury planujemy działania mające na celu ochronę zabytków o światowym i krajowym znaczeniu. Będziemy rozwijać instytucje kultury oraz wspierać ich adaptację do nowych funkcji kulturalnych i społecznych.Link do formularza zgłoszeń: https://www.pois.gov.pl/strony/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-formularz-zgloszeniowy/.

Link do informacji o konsultacjach: https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko/konsultacje-spoleczne-programu/.

Link do założeń programu: https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko/zalozenia-programu/.

