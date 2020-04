MFiPR: wsparcie wz. z koronawirusem dla instytucji opieki dostosowane do potrzeb

Nie ograniczamy zakresu wsparcia wz. z pandemią w ramach programu pomocy mieszkańcom i pracownikom instytucji opieki - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pieniądze będą kierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne - dodano.

Chodzi o program wsparcia mieszkańców i pracowników instytucji opieki: domów pomocy społecznej, domów dziecka czy seniora, na które przeznaczono 125 mln zł w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Propozycje rozwiązań, możliwych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, MFiPR przekazało marszałkom województw w formie rekomendacji - wyjaśniła cytowana w poniedziałkowym komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak zaznaczył resort, nie ma zamkniętego katalogu działań, które można sfinansować - założenie jest takie, że pieniądze mają być kierowane na walkę ze skutkami COVID-19. "Wsparcie ma być elastyczne, to znaczy dostosowane do potrzeb na aktualnym etapie rozwoju epidemii" - wyjaśniła szefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodała, że będą je wdrażać Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej. Wyjaśniono, że są to fundusze, które nie zostały jeszcze wykorzystane przez marszałków województw na działania związane ze świadczeniem usług społecznych. Oprócz tego marszałkowie mogą przesuwać fundusze z innych celów.

Np. województwo śląskie rozpoczyna, jak wskazano, realizację projektu "Śląskie Pomaga", z budżetem ponad 13 mln zł. Skierowany jest on do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych funkcjonujące w systemie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. "Zakres projektu obejmuje m.in. zakup środków ochrony indywidualnej oraz dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających w placówkach oraz dodatkowe finansowanie wynagrodzeń" - czytamy.

Z kolei województwo kujawsko-pomorskie, jak czytamy, uruchomiło pakiet wsparcia systemu usług społecznych o wartości 41 mln zł, w tym 35 mln zł z funduszy unijnych. Planowany jest m.in. zakup środków ochrony osobistej dla ponad 11 tys. osób (2,7 miliona sztuk rękawiczek jednorazowych, 2 mln masek jednorazowych i 50 tys. kombinezonów ochronnych oraz ponad 200 tys. litrów płynów dezynfekcyjnych) i dodatkowe wynagrodzenie dla blisko 5 tys. osób bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad osobami starszymi w ich domach oraz domach pomocy społecznej i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w całym regionie. "Województwo planuje także zakup 10 tysięcy testów w kierunku Covid-19. Dodatkowo planowane jest przygotowanie 250 miejsc w ośrodkach, do których przenoszone będą osoby starsze, które nie będą mogły liczyć na pomoc w miejscach zamieszkania, a także pensjonariusze zakładów opiekuńczych i podopieczni schronisk dla bezdomnych" - wyjaśniono. Rolę takich ośrodków mają pełnić sanatoria należące do samorządu województwa.

Jak zaznaczyło MFiPR, województwo zachodniopomorskie zwiększyło o ponad 14 mln zł wartość dwóch projektów pozakonkursowych realizowanych w programie regionalnym. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaplanował m.in.: zakup środków ochrony osobistej dla osób prowadzących usługi społeczne w takich instytucjach, jak domy pomocy społecznej czy placówki opiekuńczo-wychowawcze, wsparcie w zakresie sprawowania opieki nad osobami zależnymi i zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mobilne pogotowie opiekuńcze dla osób dotkniętych COVID-19, wymagających opieki.

Województwo warmińsko-mazurskie planuje natomiast przeznaczyć od 10 do 16 mln zł dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie "na różne przedsięwzięcia dla pracowników i podopiecznych instytucji zajmujących się opieką nad osobami zależnymi, w celu powstrzymania rozprzestrzeniania COVID". Dodano, że inne regiony również przygotowują podobne projekty.

Pomoc, jak zaznaczono, jest elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, który powstał w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.