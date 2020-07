MFiPR: wykorzystaliśmy 287,7 mld zł z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020

Wykorzystaliśmy już 287,7 mld zł, czyli 86 proc. środków z polityki spójności na lata 2014-2020 - poinformowała w czwartek na konferencji prasowej minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska - Jedynak.

Minister zaznaczyła, że wartość wszystkich inwestycji z dofinansowaniem unijnym wyniosła 472 miliardy złotych.

Przypomniała, że jako pierwszy wszystkie dostępne środki zakontraktował Program Operacyjny Polska Cyfrowa, natomiast w pozostałych programach krajowych zainwestowanych zostało pomiędzy 80 a 90 procent funduszy. "To dobre tempo, takie jakie powinno być na obecnym etapie. Pandemia nie wpłynęła znacząco na podpisywanie umów" - skomentowała minister Jarosińska-Jedynak.

Dobrze prezentują się wyniki też programów regionalnych. Według stanu na 30 czerwca najwyższą kontraktację - 90 procent - ma województwo pomorskie. Najniższy wynik osiągnęło województwo zachodniopomorskie - 79 proc. Z danych resortu wynika, że wszystkie regiony wykorzystały pomiędzy 80 a 89 procent przeznaczonej dla nich puli.

Wskazano, że tempo rozliczania z Komisją Europejską programów krajowych i regionalnych jest zbliżone. W programach krajowych do 30 czerwca 2020 r. rozliczyliśmy 47 proc. dostępnych środków. Programy zarządzane przez samorządy województw wykazują niższe o 1 punkt proc. średnie tempo rozliczania pieniędzy unijnych. W programach krajowych - jak czytamy - osiągnęliśmy nadwyżkę prawie 5,5 miliarda euro, natomiast w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych mamy na plus ponad 3,5 miliarda euro. "Oznacza to, że pieniądze unijne dla Polski są bezpieczne. W całej UE nie jest to takie oczywiste, bo już 9 państw na podstawie zasady n+3 utraciło bezpowrotnie środki unijne" - tłumaczy szefowa MFiPR.