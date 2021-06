MFiPR: wysłuchanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

W czwartek odbyło się wysłuchanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), w którym uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak – poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Zintegrowane działania na rzecz rozwiązywania różnorodnych problemów społecznych są w naszym kraju coraz bardziej powszechne i skuteczne. Mimo postępów, jakie odnotowaliśmy w politykach publicznych, nadal obserwujemy wyzwania, na które powinniśmy odpowiedzieć. Przeciwności te chcemy pokonywać wykorzystując środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Dlatego dzisiejsze spotkanie to dla nas szansa, aby skonfrontować założenia i pomysły, które zaprezentowaliśmy w pierwszej wersji programu, z państwa oczekiwaniami i potrzebami" - mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

FERS zakłada działania zmierzające do poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia. Budżet FERS to ponad 4 miliardy euro.

Jak poinformowało MFiPR, główne cele programu na lata 2021-2027 to wzmocnienie systemu ochrony zdrowia i edukacji, kształcenie kadr dla gospodarki, zwiększenie jakości usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia, wsparcie realizacji polityki społecznej w obszarach integracji społecznej, usług społecznych i ekonomii społecznej, poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie dostępu do opieki na najmłodszymi dziećmi, poprawa dostępności do usług publicznych, zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych, w tym w zakresie świadczenia usług publicznych, oraz rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego.

Poprzednikiem Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego był Program Wiedza Edukacja Rozwój; POWER był realizowany w perspektywie 2014-2020. W ramach POWER ze wsparcia skorzystało ponad 1,7 mln osób bezrobotnych, biernych i pracujących. Do końca 2020 r. ogłoszono 763 nabory i podpisano blisko 7 tys. umów na łączną kwotę 5,2 mld euro.

"To już trzeci budżet Unii Europejskiej, który realizujemy i kilkanaście lat wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Mamy wiele dobrych rozwiązań w obszarze innowacji, opieki zdrowotnej, kształcenia i wsparcia przedsiębiorców. Będziemy czerpać z dotychczasowej wiedzy i doświadczeń" - dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak informuje MFiPR, dzięki Programowi Wiedza Edukacja Rozwój wsparciem objęto 820,5 tys. osób młodych, z czego pracuje już ponad 442 tys. Nowe kompetencje i kwalifikacje uzyskało 152,7 tys. osób, a około 83 tys. dostało środki na prowadzenia własnego biznesu. W zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, objęto wsparciem 143,6 tys. osób i 558 podmiotów.

