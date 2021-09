MFiPR: Wystartowała 8. edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Wystartowała 8. edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich - poinformowało w piątek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym roku wydarzenie odbywa się stacjonarnie i online; w ciągu trzech dni przewidziano blisko 500 atrakcji - podaje resort.

"Dni Otwarte Funduszy Europejskich są okazją dla mieszkańców i turystów do niebanalnego spędzenia wolnego czasu. Mogą oni zobaczyć różnorodność unijnych projektów realizowanych w naszym kraju. Na stronie internetowej www.dniotwarte.eu wciąż pojawiają się nowe atrakcje i ciekawe zaproszenia" - podkreśla, cytowany w komunikacie ministerstwa, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Muzea, rajdy rowerowe i miejsca na co dzień niedostępne to tylko część stacjonarnych atrakcji na DOFE, które będą dostępne w prawie 300 różnych miejscach w Polsce.

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach zaprasza na spotkanie z Dorotą Masłowską, jedną z najbardziej poczytnych współczesnych polskich pisarek. Spotkanie autorskie odbędzie się w budynku dawnego młyna elektrycznego, który zmienił się w nowoczesną siedzibę biblioteki. Zainteresowani dziejami Łańcuta i związku miasta z wybitnym naukowcem Ignacym Łukasiewiczem mogą się udać do Muzeum-Zamku w Łańcucie na zwiedzanie ekspozycji Działu Historii Miasta i Regionu oraz 10 Pułku Strzelców Konnych.

Politechnika Łódzka i Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog zapraszają na bezpłatne zajęcia "Zaprogramuj Przyszłość" dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Dzieci nauczą się, jak rozmawiać z komputerem, by dobrze się z nim "dogadać". Dowiedzą się też, co to jest algorytm i jak bardzo jest on przydatny na co dzień.

Resort podkreślił, że dla amatorów wirtualnego świata będą też konkursy, warsztaty i webinary online - w ramach DOFE przygotowano ponad 200 wydarzeń w sieci. Teatr Wielki w Łodzi przygotował koncert Głosy Europy. "Wszystkich zapraszamy na wydarzenie w formie on-line, koncert będzie można zobaczyć na FB Zmieniamy Łódzkie i stronie internetowej Województwa Łódzkiego" - czytamy w komunikacie MFiPR.

Na fanów historii, którzy nie lubią zgiełku, tłoku i hałasu, czeka Włodawa; w krętych uliczkach i architekturze starych kamienic można poczuć tam klimat dawnego sztetlu. Jednym z takich miejsc jest również Muzeum - Zespół Synagogalny. To tu, w trzech należących niegdyś do żydowskiej gminy budynkach, można zetknąć się z historią, tradycją i religią dawnej społeczności żydowskiej.

Ministerstwo zaprasza też na Szybki Kurs Dykcji online - serię ośmiu kilkunastominutowych filmów instruktażowych. Seria jest dostępna dla osób niewidomych i niedowidzących. Przez tajniki wymowy prowadzi aktorka Teatru Wybrzeże Marzena Nieczuja Urbańska, a w charakterze kursantki partneruje jej Weronika Łucyk, specjalistka ds. edukacji. Każdy odcinek zawiera bardzo praktyczne ćwiczenia do wykorzystania na co dzień.

"Informacje o innych ciekawych wydarzeniach znajdziesz też na naszych portalach społecznościowych. Warto na nie zaglądać i udostępniać ciekawe posty! Wytrwałych zapraszamy do udziału w quizie z nagrodami!" - namawia resort.

"Zapraszamy wszystkich do udziału zarówno online, jak i stacjonarnie. A także na naszą stronę www.dniotwarte.eu, gdzie znajdują się informacje o projektach i materiały video" - dodano.

