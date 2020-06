MFiPR: zapewnienie firmom dostępu do finansowania zewnętrznego kluczowe dla ich przyszłości

Zapewnienie przedsiębiorcom szybkiego i prostego dostępu do finansowania zewnętrznego jest obecnie kluczowe dla ich przyszłości - poinformowała w środowym komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"Bardzo pomocne w realizacji wsparcia dla firm są programy gwarancyjne, w tym gwarancje finansowane ze środków Programu Inteligentny Rozwój. Zaciągnięcie kredytu obrotowego z nową gwarancją Biznesmax to najszybszy i najprostszy sposób na zapewnienie środków niezbędnych do regulowania bieżących zobowiązań" - powiedziała cytowana w komunikacie Jarosińska-Jedynak.

W komunikacie dodano, że wiele firm szuka środków na inwestycje w innowacje, a w czasie spowolnienia wywołanego koronawirusem warunki wsparcia takich inwestycji są korzystniejsze.

"Kolejne rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to nowe gwarancje Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu, dzięki którym dostęp do finansowania będzie większy, a utrzymanie płynności finansowej łatwiejsze" - napisano komunikacie.

Dodano, że 1 czerwca ruszył nabór wniosków o premię technologiczną na korzystniejszych zasadach, wprowadzonych w ramach funduszowego pakietu antywirusowego i tarczy antykryzysowej.

W komunikacie dodano, że o tych i innych rozwiązaniach dla firm opowiedzą eksperci z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Bezpłatne webinarium dla przedsiębiorców na ten temat odbędzie się 4 czerwca br.