MFW chce podatku solidarnościowego dla bogatych. Nie będzie łatwo

Międzynarodowy Fundusz Walutowy proponuje, aby rządy rozważyły tymczasowe nałożenie wyższych podatków od dochodów lub majątku bogatych, w związku z pandemią COVID-19. Podatek objąłby firmy i najbogatszych obywateli, którzy "nadmiarowo zarobili" w naznaczonym koronawirusem 2020 roku.

W Polsce tego typu pomysły mogą natomiast oznaczać zdaniem Zubera zwiększenie obciążeń wszystkim nieco lepiej zarabiającym, czyli tzw. klasie średniej, która w naszym kraju jest istotnym elementem aktywności gospodarczej. W polskich realiach pieniądze z wyższych podatków w jakiejś części zostaną według niego przejedzone. A przecież nie o to chodzi Międzynarodowemu Funduszowi WalutowemuZdaniem ekonomista Roberta Gwiazdowskiego podnoszenie podatków uderza w klasę średnią.- Podwyższanie podatków dochodowych stawia grubą kreskę między bogatymi i tymi, którzy dopiero się bogacą. Wymierzone jest więc również w przedstawicieli klasy średniej, którzy aspirują do bycia bogatymi – uważa Robert Gwiazdowski, ekspert Centrum im. Adama Smitha.Wątpliwości co do możliwości wprowadzenia proponowanej przez MFW podwyżki podatków od dochodów lub majątku bogatych ma także Waldemar Kuczyński.- Trend ten od dawna pojawia się na spotkaniach w Davos, wypowiada się na ten temat też Bank Światowy, nie dziwi więc propozycja Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Zamożnych lobbystów jest jednak tylu, że będzie bardzo trudno wprowadzić takie rozwiązanie. Zobaczymy, jak z podnoszeniem podatków w Stanach Zjednoczonych poradzi sobie prezydent Joe Biden. To będzie swoisty test możliwości – ocenia ekonomista.