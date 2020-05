MGMiŻŚ: do ścieków nie trafiają drobnoustroje chorobotwórcze

Systemy odprowadzania ścieków ze szpitali zakaźnych działają w większości przypadków prawidłowo, do ścieków nie trafiają drobnoustroje chorobotwórcze - podało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Resort powołał się na informacje od wojewodów i od przedstawicieli sektora wodociągowo - kanalizacyjnego. Jak podkreślono, wynika z nich, że "system odprowadzania ścieków z tych jednostek działa w większości przypadków prawidłowo, i nie dochodzi do wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze".

Szpitale jednoimienne powołane do leczenia osób zakażonych wirusem COVID-19 muszą, zgodnie z prawem, stosować się do tego wymogu i wstępnie oczyszczać ścieki, tak aby nie wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze - wskazano. W większości szpitali jednoimiennych w Polsce zastosowano dodatkową dezynfekcję ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej - dodał resort.

"Mamy świadomość że w wielu przypadkach jest to wynikiem szerokiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo - kanalizacyjnymi, wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska a szpitalami, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego obywateli" - czytamy.

MGMiŻŚ przypomniało, że zgodnie z ustawą z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne.

Ministerstwo przywołało też Światową Organizację Zdrowia, która informuje, że nie ma obecnie dowodów na przenoszenie się wirusa SARS-CoV-2 przez systemy kanalizacyjne, bez względu na to czy zastosowano oczyszczanie ścieków, czy też nie, to jednak wskazuje ona, że każdy etap oczyszczania ścieków powoduje zmniejszenie potencjalnego ryzyka.