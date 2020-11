MI: 2,3 mln zł na rewitalizację stacji Niemojki

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę na rewitalizację peronu na stacji Niemojki w województwie mazowieckim - poinformowało w piątek Ministerstwo Infrastruktury. Inwestycja o wartości 2,3 mln zł zostanie zakończona w II poł. 2021 roku.

Jak czytamy, wykonawca w miejscu dotychczasowego peronu zbuduje nowy, wyższy obiekt, który ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Napisano, że peron zostanie wyposażony w wiaty, ławki oraz tablice i gabloty informacyjne z rozkładem jazdy, a dla wygody podróżnych zainstalowane zostanie nowe nagłośnienie i informacja wizualna o przyjazdach i odjazdach pociągów. Z myślą o osobach o ograniczonych możliwościach poruszania się zaplanowano pochylnię oraz ścieżki dotykowe. Nowe jaśniejsze oświetlenie LED umożliwi bezpieczne podróżowanie także po zmroku. Dostęp do kolei ułatwi dodatkowe dojście do peronu od strony przejazdu kolejowo-drogowego.

"Przebudowa peronu w Niemojkach to jeden z elementów likwidowania wykluczenia komunikacyjnego. Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i dostępną również dla mieszkańców mniejszych miejscowości" - powiedział, cytowany w informacji, wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Z kolei prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusz Merchel zaznaczył, że inwestycja w Niemojkach to realna korzyść dla podróżujących koleją na trasie z Siedlec na Mazowszu do Czeremchy na Podlasiu. "Dziś szczególnie istotne jest i to, że umowy dla małych firm oraz duże inwestycje, realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. na terenie całej Polski, pozwalają na utrzymanie i rozwój firm budowlanych, a tym samym na rozwój gospodarki" - powiedział.

W informacji wskazano, że na czas prac budowlanych przewidziano obsługę podróżnych z peronu tymczasowego.

Dodano, że na terenie województwa mazowieckiego, poza przystankiem w Niemojkach, w ramach poprawy dostępności do infrastruktury pasażerskiej, przebudowane będą także perony i dojścia w wielu innych lokalizacjach. "Prace będą realizowane w ramach dużych projektów inwestycyjnych oraz małych umów, które będą mogły wykonywać niewielkie lokalne firmy" - czytamy.