MI: będą nowe znaki drogowe

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - poinformował resort.

Projektowane przepisy uzupełniają i doprecyzowują obowiązujące regulacje z zakresu znaków i sygnałów drogowych, a także wprowadzają nowe znaki pionowe wraz z ich wzorami graficznymi.

Według ministerstwa, zmiany te wpłyną m.in. na sposób i zakres informacji przekazywanych kierującym pojazdami, a w konsekwencji przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Wprowadzenie nowych rozwiązań będzie ułatwieniem dla organów zarządzających ruchem na drogach. Będą one dysponowały szerszym katalogiem możliwych do zastosowania rozwiązań, co pozwoli na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby wynikające z charakterystyki i struktury ruchu na drodze.

Doprecyzowane zostaną zasady umieszczania i oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących w pasie drogi publicznej. Projekty rozporządzeń przewidują możliwość umieszczania takich znaków, jak "automatyczna kontrola prędkości" i "automatyczna kontrola średniej prędkości".

Ponadto projekty rozporządzeń wprowadzają nowe znaki: śródmiejska strefa płatnego parkowania, zbiorcza tablica informacyjna, tablice wskaźnikowe na drodze ekspresowej umieszczane przed pasem wyłączania.

Znak śródmiejska strefa płatnego parkowania - oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Wprowadzenie tego znaku wynika z nowelizacji ustawy o drogach publicznych, umożliwiającej tworzenie śródmiejskich stref płatnego parkowania.

Zbiorcza tablica informacyjna - to znak informujący o obiektach dla podróżnych znajdujących się przy drodze. Graficzne przedstawienie znaku występuje obecnie jedynie w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, natomiast w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych nie było regulacji w tym zakresie. Zmiana umożliwi za pomocą odpowiedniej tabliczki informowanie o odległości do kolejnej stacji paliwowej, co jest istotne dla kierujących pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie występują znaczne odległości pomiędzy stacjami.

Tablice wskaźnikowe na drodze ekspresowej umieszczane przed pasem wyłączania informują o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z drogi ekspresowej (pasa wyłączania). Będą one umieszczane: w odległości 300 m, 200 m i 100 m przed pasem wyłączania.

Projekty rozporządzeń zostały w tym tygodniu przekazane do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych zostanie wydane w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, a nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.