MI: bliżej budowy zachodniej obwodnicy Szczecina

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneksy do programów dla prac przygotowawczych dla budowy zachodniej obwodnicy Szczecina – poinformowało ministerstwo infrastruktury.

"Bliżej budowy zachodniej obwodnicy Szczecina" - poinformowało w czwartek na Twitterze ministerstwo. Jak podano, Adamczyk zatwierdził aneksy do programów inwestycji dla prac przygotowawczych dla budowy zachodniej obwodnicy Szczecina w ciągu S6 oraz rozbudowy drogi S3/A6 od węzła Kijewo do węzła Rzęśnica.

Zachodnia obwodnica Szczecina będzie od północy i zachodu omijać aglomerację szczecińską przechodząc pod rzeką Odrą tunelem w rejonie Polic. Droga będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3 i A6, poprawiając w znaczny sposób skomunikowanie Polic i całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad.

Budowa zachodniego obejścia Szczecina to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, o którą Szczecin, wspólnie z sąsiadującymi samorządami zabiega od lat.

Obecnie, by dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ trzeba przejechać prawie 60 kilometrów, w tym przez centrum Szczecina. Po powstaniu obwodnicy trasa skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina zostanie wyprowadzona znacząca część ruchu samochodowego, w tym ruch pojazdów do zakładów chemicznych w Policach.

W połowie 2018 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało, że zachodnia obwodnica Szczecina obok trzech innych odcinków dróg będzie realizowana w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.