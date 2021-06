MI: Centralny Port Komunikacyjny szansą dla konstruktywnej współpracy polsko-francuskiej

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego stwarza możliwości dla konstruktywnej współpracy polsko-francuskiej w różnych obszarach - przekazało w piątek Ministerstwo Infrastruktury. Jak dodano, oba kraje będą kontynuować i poszerzą współpracę w obszarze Kolei Dużych Prędkości.

Jak przekazało w piątkowym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury, w czwartek w Warszawie o współpracy polsko-francuskiej w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego rozmawiali wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała oraz minister delegowany ds. transportu przy Ministerstwie Transformacji Ekologicznej Francji Jean-Baptiste Djebbari.

Resort podkreślił, że polsko-francuska współpraca dwustronna "nabrała tempa" od czasu odnowienia Strategicznego Partnerstwa na lata 2020-2023 przy okazji wizyty Prezydenta Republiki Francuskiej w Polsce w lutym 2020 roku. MI przypomniało, że jednym z priorytetów, określonych w programie współpracy w ramach Strategicznego Partnerstwa jest wymiana doświadczeń w dziedzinie transportu i infrastruktury.

"Potencjał jej zacieśnienia obie strony upatrują w projekcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który stanowi przełomową inwestycję infrastrukturalną rządu RP. Jej celem jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej, mobilności, łączności, rozwoju biznesu i wzrostu gospodarczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej poprzez zapewnienie zrównoważonej, bezpiecznej i odpornej infrastruktury transportowej zgodnie z priorytetami Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii UE na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności" - czytamy w komunikacie MI.

Resort przypomniał, że 2020 r. w ramach projektu "Wdrożenie systemu kolei dużych prędkości w Polsce", zainicjowana została między Kolejami Francuskimi SNCF a spółką CPK współpraca dotycząca przygotowań do planowania, projektowania i budowy Kolei Dużych Prędkości (KDP) dla CPK.

Jak podkreśliło ministerstwo, inicjatywa ta otrzymała wsparcie Komisji Europejskiej. "Warsztaty realizowane w jej ramach, pomimo pandemii, odbywają się regularnie i pozwalają na efektywne konsultacje, w których udział biorą przedstawiciele spółki CPK, a także PKP Intercity, PKP PLK, Instytutu Kolejnictwa, Urzędu Transportu Kolejowego i Ministerstwa Infrastruktury" - napisano. Jak dodano, celem tych spotkań jest wymiana wiedzy i doświadczenia, wsparcie CPK w budowie kompetencji oraz wypracowanie optymalnych standardów technicznych w obszarze KDP w Polsce.

MI wskazało, że Francja posiada "ogromną" wiedzę w zakresie infrastruktury KDP. "Dumne ze swojego 40-letniego doświadczenia w tym obszarze na szczeblu krajowym Koleje Francuskie SNCF są zaangażowane w międzynarodowy rozwój sieci KDP, w szczególności w ramach połączeń z sąsiednimi krajami na północy Europy i z Wielką Brytanią, uwzględniając związane z tym złożone zagadnienia techniczne i administracyjne" - czytamy.

Zdaniem MI, "bardzo ambitny projekt, jakim jest CPK, stwarza liczne możliwości dla dalszej konstruktywnej współpracy polsko-francuskiej w różnych obszarach". "Ministrowie postanowili kontynuować i poszerzyć współpracę w obszarze KDP, a szczegółowe działania w tym zakresie zostaną określone w najbliższych miesiącach" - przekazał resort infrastruktury.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl