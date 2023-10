MI: do 150 tys. zł dla gospodarstwa na ograniczenie zrzutu azotanów do wód

Maksymalnie 150 tys. zł będzie mogło otrzymać jedne gospodarstwo na inwestycje związane z ograniczeniem zrzutu azotanów do wód - poinformował w piątek resort infrastruktury. Nabór wniosków będzie trwał od 25 października do 24 listopada br. Wnioski należy składać do ARiMR.

Ministerstwo Infrastruktury podało, że od 25 października do 24 listopada 2023 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych".

Jak wyjaśniono, dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na pokrycie kosztów budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Maksymalnie beneficjenci będą mogli otrzymać wsparcie w wysokości 60 proc. kosztów kwalifikowalnych. "Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 150 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo" - dodano.

Wnioski trzeba będzie składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na stronie internetowej Agencji znajdują się odpowiednie formularze.

Przypomniano, że program ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, który został przyjęty w lutym 2023 r., przewiduje, iż podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych) będą musiały do końca 2024 r. dostosować powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w tym programie.