MI: dzięki inwestycjom w transport autobusowy i kolejowy zmniejszyło się wykluczenie komunikacyjne

Dzięki inwestycjom w transport autobusowy i kolejowy zmniejszyło się wykluczenie komunikacyjne - przekazali w czwartek przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury. Jak podali, od 2019 r. dzięki działaniom rządu dostęp do transportu autobusowego uzyskało 1,5 mln osób, a do kolejowego - 600 tys.

Podsumowanie efektów działań rządu zaprezentował na czwartkowej konferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

"Od 2019 roku 1,5 mln osób uzyskało dostęp do linii autobusowych użyteczności publicznej, które zostały stworzone dzięki rządowemu Funduszowi rozwoju Przewozów Autobusowych, a 600 tys. ludzi uzyskało dostęp (do kolei) dzięki inwestycjom kolejowym" - powiedział wiceminister Weber.

Jak wyjaśnił, w roku 2019, kiedy rozpoczęło się wsparcie linii autobusowych z rządowego funduszu, utworzono 1228 linii użyteczności publicznej, a w tym roku było tych linii już 6565.

Weber dodał, że systematycznie rosło też dofinansowanie. W 2019 roku przeznaczono na ten cel 10 mln zł, a w tym roku suma ta sięgnęła 782 mln zł z puli o wartości 800 mln zł.

"Obecnie w ponad 76 proc. gmin w Polsce są obecne połączenia wsparte środkami z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych" - podkreślił wiceminister infrastruktury.

Jak przypomniał Rafał Weber, obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa, która zwiększyła pulę dofinansowania do przewozów autobusowych do 1 mld zł z 800 mln zł obecnie.

Obecny na czwartkowej konferencji wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel poinformował, że w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy liczba pociągów pasażerskich wzrosła z ok. 4 tys. do ok. 5,5 tys.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl