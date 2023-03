MI: Kolej bliżej Polaków – lepsze możliwości komunikacyjne i większe bezpieczeństwo (komunikat)

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Pasażerowie wracają na kolej dzięki prowadzonym licznym inwestycjom. W Mielcu (województwo podkarpackie) ruszyły prace przy budowie nowego przystanku Mielec Południowy na trasie Padew - Dębica. W Nakle nad Notecią (województwo kujawsko-pomorskie) PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały z tamtejszym Urzędem Miasta i Gminy list intencyjny dotyczący współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania i przejścia podziemnego.

- Inwestycje rządowe zmieniają polską kolej. Dzięki inwestycjom na liniach kolejowych, budowie nowych przystanków oraz wiaduktów coraz więcej Polaków korzysta z tego środka transportu - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nowy przystanek kolejowy w Mielcu

W Mielcu nowy przystanek powstaje w rejonie strefy ekonomicznej, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Jeszcze w tym roku mielczanie zyskają dodatkowy punkt dostępu do kolei i większe możliwości komunikacji. Łatwiejsze będą codzienne dojazdy pociągiem np. do pracy czy szkoły. Dogodniejsza komunikacja sprzyja poprawie warunków życia mieszkańców. Budowa nowych obiektów dla podróżnych to istotny element rozwoju kolei i korzyść dla środowiska.

- Przygotowujemy linię nr 25 Łódź Kaliska - Dębica na ponowne przyjęcie podróżnych. Dzięki nowym inwestycjom rozwijamy transport kolejowy na Podkarpaciu. Jesteśmy pewni, że dzięki temu coraz więcej osób zechce korzystać z transportu kolejowego - stwierdził wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

- Konsekwentnie realizowane inwestycje PLK SA zapewniają pasażerom lepsze możliwości podróży. Kolej staje się atrakcyjnym środkiem komunikacji. Przeznaczony dla mieszkańców Rządowy program przystankowy służy zwiększeniu dostępności i lepszemu wykorzystywaniu ekologicznego środka transportu, jakim jest kolej. To sprzyja również poprawie warunków życia na Podkarpaciu i w innych województwach w Polsce - powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Na nowym przystanku Mielec Południowy przygotowany będzie wysoki peron, ułatwiający podróżnym wsiadanie do pociągów. Powstaną wiaty, ławki i tablice informacyjne. Lepszy dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią pochylnie. Wyposażenie peronu w ścieżki dotykowe i pasy ostrzegawcze oraz oznakowanie w alfabecie Braille'a zwiększy komfort podróżnym niewidomym i niedowidzącym.

Budowę nowego przystanku Mielec Południowy zaplanowano w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Zakończenie prac przewidziane jest w trzecim kwartale 2023 r.

W województwie podkarpackim Rządowy program przystankowy obejmuje 9 inwestycji z listy podstawowej w miejscowościach: Przemyśl, Hurko, Medyka, Żurawica, Ropczyce, Strzyżów, Mielec, Chorzelów Południowy, Zaklików. Realizowane są już umowy na zaprojektowanie i wykonanie prac dla 8 zadań. Kolejne prace budowlane, obejmujące m.in. budowę nowego przystanku Chorzelów Południowy (lk nr 25) oraz modernizację peronów na stacjach Ropczyce i Hurko (lk nr 91) zaplanowano w drugim kwartale 2023 r.

Celem Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł w całej Polsce. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów. W programie uwzględniono 185 lokalizacji na liście podstawowej.

Większe bezpieczeństwo i sprawniejsza komunikacja w Nakle nad Notecią

Planowana budowa bezkolizyjnego skrzyżowania i przejścia podziemnego zwiększy bezpieczeństwo na styku dróg z torami linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła Główna oraz usprawni komunikację w tej części miasta. Dzięki inwestycji samochody przejadą na drugą stronę torów bez konieczności oczekiwania na otwarte rogatki.

- Wsłuchujemy się w głos mieszkańców, aby jeszcze lepiej odpowiadać na ich potrzeby. Inwestycja w Nakle nad Notecią jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a zarządcą infrastruktury kolejowej - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- PKP Polskie Linie Kolejowe SA konsekwentnie podnoszą poziom bezpieczeństwa na styku dróg z torami. Podpisanie listu intencyjnego z władzami Nakła nad Notecią to istotny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia dogodnej, codziennej komunikacji dla mieszkańców miasta. Zarówno dla tych, którzy przemieszczają się pieszo, jak i dla kierowców - stwierdził Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe" (perspektywa finansowa 2021-2027), pod warunkiem zgłoszenia inicjatywny przez samorząd i zakwalifikowania zadania do projektu. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji oraz prawa i obowiązki stron określi odrębne porozumienie, które zostanie zawarte między PLK SA a samorządem w przypadku zakwalifikowania inwestycji do realizacji.

Zgodnie z zapisami listu, inwestycja byłaby finansowana przez obie strony: w części kolejowej przez PLK SA, a w części drogowej przez Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Samorząd przygotuje uzgodnioną z PLK SA koncepcję programowo-przestrzenną, która m.in. określi optymalny wariant planowanych prac oraz szacowane koszty i rozwiązania techniczne.

