MI: Nowy rozkład jazdy: nowe przystanki, połączenia i możliwości (komunikat)

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

W niedzielę 3 września 2023 r. zacznie obowiązywać jesienna korekta rozkładu jazdy na polskiej kolei. Podróżni będą mogli skorzystać z ukończonych inwestycji. Skróci się czas przejazdu w ważnych relacjach.

- Korekta rozkładu jazdy umożliwi pasażerom skorzystanie z owoców ostatnich inwestycji. Trasę między Krakowem a Warszawą oraz Trójmiastem można będzie pokonać w rekordowo krótkim czasie. Oddajemy do użytkowania przystanki kolejowe, takie jak Kraków Grzegórzki, Przemyśl Wschodni czy Rzeszów Baranówka - mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Polacy dostrzegają dobre zmiany na polskiej kolei. Dzisiaj z tego rodzaju transportu korzysta najwięcej Polaków w całym XXI w. Rozwijamy kolej na każdym polu, ponieważ jest to najbardziej ekologiczny i komfortowy środek transportu - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Skuteczna walka z wykluczeniem komunikacyjnym

- Już dzisiaj transport kolejowy dociera do miejscowości zamieszkanych przez ok. 600 000 osób więcej niż 8 lat temu. Odnawiamy linie kolejowe i doprowadzamy ten transport do miejscowości, w których nigdy albo od dawna go nie było. To pokazuje determinację i skuteczność w dążeniu rządu do likwidacji zjawiska wykluczenia komunikacyjnego - przypomniał wiceminister Bittel, który pełni także funkcję Pełnomocnika rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

W woj. podkarpackim podróżni skorzystają aż z 8 nowych przystanków. Cztery z nich wybudowano w ramach rządowego Programu Przystankowego: Przemyśl Wschodni na linii Kraków - Medyka, Strzyżów Zachód na linii Rzeszów - Jasło oraz Chorzelów Południowy i Mielec Południowy na linii Padew - Mielec - Dębica. Od 3 września pasażerowie otrzymają do dyspozycji również nowe przystanki będące częścią Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Są to: Sędziszów Małopolski Wschodni, Rzeszów Dworzysko i Rzeszów Baranówka na trasie Kraków - Medyka oraz Żarnowa na linii Rzeszów - Jasło.

Nowa korekta rozkładu jazdy oznacza również inaugurację przystanków Kraków Grzegórzki, Białystok Zielone Wzgórze i Toruń Katarzynka, niezwykle ważnych dla mieszkańców tych aglomeracji. Jest to potwierdzenie systematycznego poprawiania się oferty przewozowej w dużych polskich miastach.

Rekordowo krótkie czasy przejazdu i nowe możliwości podróży u Narodowego Przewoźnika

Od 3 września najszybszy pociąg PKP Intercity będzie pokonywał trasę z Krakowa Głównego do Gdańska Głównego w 4 godziny i 50 minut, a z Krakowa Głównego do Warszawy Zachodniej w 2 godziny i 5 minut. Będą to rekordowo krótkie czasy przejazdu w historii przewoźnika i całej polskiej kolei. Wrześniowa korekta rozkładu przyniesie także poprawę czasu przejazdu na trasie z Warszawy Centralnej do Wrocławia Głównego, którą najszybszy pociąg PKP Intercity pokona w 3 godziny i 33 minuty. Około 20-minutowemu skróceniu ulegnie natomiast czas przejazdu między Warszawą Centralną a Poznaniem Głównym.

Od września zacznie kursowanie na trasie Lublin Główny - Poznań Główny pociąg spółki PKP Intercity: IC Koziołek. Tym samym będzie to trzeci skład - po IC Lubuszanin oraz IC Górski - kursujący bezpośrednio pomiędzy stolicami województw lubelskiego i wielkopolskiego. Pociąg ten będzie kursował codziennie, a po drodze zatrzyma się między innymi w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Radomiu oraz w przywróconej po latach Drzewicy i Przysusze. Z Lublina pociąg wyjedzie po godzinie 8 rano, a do Poznania przyjedzie koło godziny 15. Trasę z Lublina do Radomia IC Koziołek pokona w 1 godzinę i 24 minuty, do Łodzi dojedzie po 3 godzinach i 3 minutach, a całą trasę przejedzie w 6 godzin i 20 minut (w dniach 3 - 27 września w związku ze zmienioną organizacją ruchu IC Koziołek pokonywać będzie trasę w czasie 6 godzin i 37 minut). Połączenie będzie realizowane nowoczesnym elektrycznym zespołem trakcyjnym typu FLIRT.

Od 3 września na trasę podstawową wróci pociąg TLK Flisak. W efekcie tej zmiany do siatki połączeń PKP Intercity zostaną włączone miasta Sztum oraz Kwidzyn, a mieszkańcy Grudziądza ponownie zyskają możliwość kolejowych podróży do m.in. Trójmiasta, Łodzi, Częstochowy czy Katowic.

Wygodniejsze podróże z wielu stacji i przystanków

Korekta rozkładu jazdy jest także okazją do udostępnienia podróżnym zakończonych inwestycji na już istniejących stacjach i przystankach. Wygodniej z kolei będą mogły skorzystać osoby wsiadające do pociągu na przystankach Słupca, Pleszew, Książno i Recz Pomorski w tych lokalizacjach oddane do użytku zostaną nowe perony. Zwiększy się komfort podróży na stacji Mrozy: dwukrawędziowy peron zostanie wydłużony o 100 metrów, co umożliwi obsługę dłuższych pociągów pasażerskich.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl