MI: PKP Intercity przewiozło w 2019 r. 49 mln pasażerów

PKP Intercity przewiozło w ubiegłym roku 49 mln pasażerów - podał w piątek resort infrastruktury. To ok. 18 mln więcej niż w 2015 r., co oznacza wzrost o 57 proc. w ciągu 4 lat.

W ocenie ministerstwa, na wysokie zainteresowanie usługami spółki wpływa coraz większa dostępność kolei i stale rosnący komfort podróżowania.

Jak wskazał, cytowany w komunikacie prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, realizowany przez przewoźnika program inwestycyjny to wieloletnie przedsięwzięcie. Dodał, że firma wkracza w najważniejszą fazę projektu, czyli odbiory od producentów taboru kolejnych wagonów, lokomotyw czy elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wskazał, że to właśnie na tym etapie pasażerowie odczują największe przemiany w PKP Intercity.

Resort podał, że PKP Intercity ma umowy na blisko 4,3 mld zł, dot. m.in. modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych, lokomotyw, wagonów oraz inwestycji w infrastrukturę" - .

Program "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" to koło zamachowe dla rozwoju przewoźnika. Długofalowa strategia zakłada zakup nowego i modernizację istniejącego taboru oraz zaplecza technicznego. Do 2023 r. spółka przeznaczy na ten cel ponad 7 mld zł przy aktywnym wykorzystaniu funduszy unijnych i środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Centrum Unijnych Projektów Transportowych - czytamy w komunikacie.

"Dzięki odważnym i przemyślanym inwestycjom, kolej odzyskuje należne sobie miejsce i staje się motorem napędowym gospodarki" - powiedział, cytowany minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że rosnące zainteresowanie podróżami pociągami pokazuje, że Polacy dostrzegają efekty zmian, które wprowadza m.in. PKP Intercity. Ich celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna i do tego celu konsekwentnie zmierzamy.

Resort wskazał, że plany PKP Intercity zakładają, że do końca 2023 r. tabor będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany. Największy polski kolejowy przewoźnik kupi 12 nowych i zmodernizuje 14 istniejących elektrycznych zespołów trakcyjnych, kupi 118 lokomotyw elektrycznych oraz zmodernizuje blisko 200 lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Do tego dochodzą inwestycje wagonowe - PKP Intercity zmodernizuje 700 oraz kupi 185 komfortowych i nowoczesnych wagonów.

"Plany inwestycyjne obejmują ponadto modernizację i zakup nowych lokomotyw. Do tej pory PKP Intercity zakontraktowało modernizację 167 spośród 200 planowanych do unowocześnienia jednostek. Już teraz PKP Intercity wzbogaciło swój park taborowy o 13 lokomotyw serii EU/EP07 i EP08 zmodernizowanych za ponad 24 mln zł" - wskazano. Ponadto spółka podpisała umowę na modernizację 13 spalinowych lokomotyw manewrowych SM42 za ponad 90 mln zł - dodano.

W komunikacie czytany ponadto, że kolejowy przewoźnik stawia również na zakup nowych jednostek i rozszerzył podpisaną w 2018 r. z firmą Newag umowę na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych o kolejnych 10 pojazdów. "Wartość kontraktu wzrosła tym samym do 551,4 mln zł. Nowe lokomotywy będą rozwijać prędkość 160 km/h i pozwolą efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe. Już niebawem PKP Intercity otrzyma 8 pierwszych pojazdów, które przechodzą obecnie odbiory fabryczne"

Wskazano, że dodatkowo na przełomie 2019 i 2020 roku spółka ogłosiła postępowania przetargowe na zakup 10 lekkich lokomotyw spalinowych, 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych (z opcją zakupu na kolejnych 5 jednostek) oraz modernizację 20 lokomotyw elektrycznych.