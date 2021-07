MI: PKP Intercity Remtrak chce zwiększyć zatrudnienie w przejmowanym zakładzie w Opolu

PKP Intercity Remtrak przejmuje przedsiębiorstwo napraw taboru kolejowego w Opolu - poinformowało we wtorek Ministerstwo Infrastruktury. Dodano, że spółka planuje rozwinąć zakład i zwiększyć w nim zatrudnienie.

Jak zapewnił resort we wtorkowym komunikacie, zakład napraw taboru kolejowego w Opolu, który przejmuje PKP Intercity Remtrak, czeka stabilna przyszłość. "Spółka z Grupy Kapitałowej PKP Intercity planuje go rozwinąć i zwiększyć w nim zatrudnienie. Dzięki temu zwiększą się możliwości przeprowadzanych we własnym zakresie napraw taboru przewoźnika" - wskazano.

PKP Intercity Remtrak planuje zatrudnić w opolskim zakładzie ok. 250 nowych pracowników, docelowo spółka ma zapewnić w Opolu ponad 400 stabilnych miejsc pracy - poinformowano.

"Po wieloletnich problemach opolski zakład naprawy taboru stanie na nogi i ponownie stanie się ważnym punktem na kolejowej mapie Polski" - stwierdził cytowany komunikacie resortu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Według szefa MI inwestycja w ten obszar działalności jest kluczowa pod kątem planowanych dalszych inwestycji taborowych, w wyniku których w najbliższych latach kolej ma ambicję stać się środkiem transportu pierwszego wyboru przy podróżach długodystansowych. "Inwestycja w opolski zakład to kolejny ważny krok na drodze do naszego celu, jakim jest kolej bezpieczna, komfortowa, przewidywalna, dostępna i ekologiczna" - dodał Adamczyk.

Z informacji wynika, że opolskie przedsiębiorstwo napraw taboru kolejowego (dawniej Tabor Szynowy Opole, później Wagon Opole) było dzierżawione przez PKP Intercity Remtrak od grudnia 2019 r. Spółka odpowiedzialna za serwis taboru narodowego przewoźnika podjęła ten krok, "chcąc zapewnić bieżącą obsługę techniczną wagonów, których napraw w Opolu zaprzestano ze względu na ówczesne problemy spółki". PKP Intercity Remtrak przejęło wówczas także ok. 165 pracowników przedsiębiorstwa Wagon Opole. Po opracowaniu długoterminowego planu rozwoju opolskiego przedsiębiorstwa, PKP Intercity Remtrak podjęło decyzję o przejęciu i podpisało umowę jego zakupu. Od początku dzierżawy przez PKP Intercity Remtrak opolski zakład wykonał naprawy ponad 260 wagonów - wskazano.

Według MI plany PKP Intercity Remtrak zakładają, że zakład w Opolu wraz z oddziałami spółki w Warszawie i Idzikowicach będą wykonywać naprawy wagonów zabezpieczające w pełni potrzeby eksploatacyjne PKP Intercity. Potencjalna rozbudowa zakładu w Opolu pozwoliłaby także na wykonywanie napraw okresowych elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych.

