MI: Po wakacjach wniosek o decyzję środowiskową dla nowej drogi nr 75, tzw. „sądeczanki”

Po wakacjach zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie dla budowy drogi krajowej nr 75 Brzesko-Nowy Sącz, czyli tzw. „sądeczanki” - poinformował w Sejmie wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, budowa nowej trasy łączącej Brzesko i Nowy Sącz w woj. małopolskim o długości ok. 50 km jest inicjatywą i jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Środki na jej realizację są zapewnione w wysokości blisko 3,2 mld zł w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.

Wiceminister Weber, który odpowiadał na pytanie poselskie ws. nowej drogi, zaznaczył, że warunkiem jej budowy będzie osiągnięcie kompromisu ws. wariantu jej przebiegu i uzyskanie dla niego ostatecznej decyzji środowiskowej.

"Chcę jednoznacznie podkreślić, że dążymy do tego, aby przyjęte rozwiązania zostały wypracowane w sposób możliwie obiektywny, tak aby w miarę możliwości zaspokajały potrzeby wszystkich zainteresowanych stron" - mówił.

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu pytanie w sprawie postępów w realizacji budowy drogi krajowej nr 75 Brzesko-Nowy Sącz zadawał poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Jak wskazywał, jest to inwestycja z niecierpliwością oczekiwana przez mieszkańców ziemi sądeckiej, która od lat nie może doczekać się realizacji z powodu niemożliwości osiągnięcia porozumienia z mieszkańcami i samorządami poszczególnych gmin dotyczącego przebiegu nowej drogi.

Wiceminister infrastruktury przypomniał, że inwestycja ma zapewnione finansowanie - w 2017 r. została wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych, w którym zarezerwowano wtedy na nią prawie 1,8 mld zł. W połowie zeszłego roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę zwiększającą wydatki na ten program, dzięki czemu środki na budowę drogi nr 75 Brzesko - Nowy Sącz zostały podwyższone o 1,4 mld zł, do blisko 3,2 mld zł.

Zgodnie z harmonogramem inwestycji prowadzonej przez GDDKiA - wskazał Weber - po wakacjach zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do RDOŚ w Krakowie, uwzględniający trzy warianty wypracowane w toku procesu przygotowawczego.

"Jesteśmy świadomi, że będzie to fundamentalny krok przybliżający realizację tego zadania (…). Mam nadzieję, że RDOŚ do tego tematu podejdzie bardzo poważnie i wyda decyzję środowiskową w sposób, który później nie będzie od strony prawnej kwestionowany" - zaznaczył wiceminister.

Zainteresowane strony - przypomniał - będą miały prawo do odwołania od tej decyzji do Głównego Dyrektora ochrony Środowiska, z którego zapewne skorzystają. "Mam nadzieję, że ta decyzja zostanie kompletnie przygotowana od strony prawnej i środowiskowej i nie będzie to później podlegało wielkim kontrowersjom" - zaznaczył Weber.

Według niego ostateczny harmonogram dla budowy trasy będzie można zaktualizować po uzyskaniu decyzji środowiskowej. Według wstępnych założeń wszczęcie postępowania przetargowego na wykonawcę inwestycji w systemie "projektuj i buduj" planowane jest na czwarty kwartał 2024 roku, natomiast sama realizacja zadania przypada na lata 2026-2029.

Zgodnie z planami dwujezdniowa droga krajowa nr 75 Brzesko-Nowy Sącz, czyli "sądeczanka" będzie drogą klasy główna przyspieszona, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu, o długości około 50 km (w zależności od wariantu przebiegu długość odcinka waha się od 43,9 do 51,5 km). Dostępność do niej będzie zrealizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wskazaniem do całkowitego wyeliminowania zjazdów.

W październiku ub.r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i zbudowanie tzw. łącznika brzeskiego o długości ok. 3 km łączącego drogę krajową nr 75 z autostradą A4, stanowiącego pierwszą część "sądeczanki". Kończy się też budowa mostu na Dunajcu w Kurowie k. Nowego Sącza, przez który ma przebiegać nowa trasa.

