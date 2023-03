MI: podpisano umowę na przebudowę DK48 w Kozienicach

Mazowiecki oddział GDDKiA podpisał umowę na projekt i rozbudowę 2,7-km odcinka drogi krajowej nr 48 w Kozienicach - poinformowało w piątek Ministerstwo Infrastruktury. Dodano, że wartość inwestycji to 49,6 mln zł i ma zostać zakończona w kwietniu 2025 r.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Dzięki realizacji dwóch etapów prac nad przebudową dróg krajowych nr 48 i 79, które przebiegają przez Kozienice, poprawił się stan tych dróg, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, pojawiły się bezpieczne przejścia dla pieszych i sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach. Teraz czas na przebudowę ostatniego odcinka DK48, czyli ul. Lubelskiej" - wskazał cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jak poinformowano, wykonawcą prac będzie konsorcjum firm Balzola Polska oraz Lantania, a wartość zadania wynosi 49,6 mln zł. Wykonawca będzie miał 20 miesięcy od podpisania umowy na realizację kontraktu. Zakończenie prac zaplanowano na kwiecień 2025 r.

Wyjaśniono, że zadaniem wykonawcy będzie rozbudowa odcinka DK48 w Kozienicach. Ponadto powstanie nowy most nad rzeką Zagożdżonką, chodniki i drogi rowerowe, odwodnienie trasy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Resort przypomniał, że rozbudowa DK79 oraz DK48 w Kozienicach podzielona została na trzy odcinki realizacyjne. Pierwszy etap prac, w ramach którego gruntownie przebudowano fragment ul. Głowaczowskiej i ul. Radomskiej o długości ok. 1 km, zakończył się w styczniu 2021 r. Drugi etap obejmował prace związane z przebudową DK79 na długości ok. 1,6 km w ciągu ul. Radomskiej. Wartość zadania to ok. 46,6 mln zł. Zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane jest w drugim kwartale 2023 r., jednak kierowcy i piesi już korzystają z wyremontowanej drogi.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl