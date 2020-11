MI: Polska liderem w UE dot. cyfryzacji usług dronowych

W 2020 r. Polska osiągnęła jeden z najwyższych na świecie wskaźników gotowości do wdrażania usług dronowych oraz jest unijnym liderem cyfryzacji usług wspierających operacje lotnicze bezzałogowych statków powietrznych - podkreślił resort infrastruktury.

"Pandemia Covid-19 to bolesne doświadczenie dla lotnictwa na całym świecie, ale to też moment testu dojrzałości i zdolności kluczowych instytucji lotniczych adaptowania się do nowych warunków i przekuwania ryzyk w szanse. Z tego testu polskie lotnictwo wychodzi nie tyle obronną ręką, co tworzy i wdraża rozwiązania najwyższej światowej jakości. Przyspieszona transformacja cyfrowa lotnictwa umożliwia szersze wykorzystanie dronów między innymi do wsparcia transportów medycznych, otwiera nowe perspektywy dla polskiego i światowego lotnictwa przyszłości. Dlatego jestem dumny, że za tą zmianą stoją Polacy" - uważa cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Resort infrastruktury wyjaśnił, że zgodnie z raportem EUROCONTROL (European Organisation for the Safety of Air Navigation) z września 2020 roku, Polska jest krajem o najwyższym poziomie cyfryzacji usług wspierających wykonywanie operacji bezzałogowych statków powietrznych (U-space). Podkreślono, że jest to efekt wdrożenia przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej koncepcji operacyjnej i systemu PansaUTM, który umożliwia koordynację lotów dronów w przestrzeni kontrolowanej lotnisk.

Od połowy br. PAŻP wraz z ULC oraz MI realizują projekt "Usługi Cyfrowe dla Bezzałogowych Statków Powietrznych" w oparciu o autorską koncepcję PAŻP. W ramach projektu do roku 2023 powstanie krajowy system informacji dronowej oraz będą udostępnione zaawansowane usługi cyfrowe dla obywateli, umożliwiających realizację wszystkich obowiązków regulacyjnych związanych m.in. z dokonywaniem rejestracji i uzyskiwaniem zezwoleń oraz wykonywaniem operacji dronów automatycznych i autonomicznych - przypomniano.

Resort dodał, że dzięki projektowi PansaUTM oraz innym działaniom rządowym mającym stworzyć warunki do rozwoju obszaru dronowego, Polska znalazła się, zgodnie z analizami zawartymi w raporcie Droneii Drone Regulations Report 2020, na drugim miejscu na świecie, po Singapurze, jeśli chodzi o gotowość do wdrażania usług dronowych. "W żadnej innej dziedzinie technologicznej Polska nie miała dotąd takich osiągnięć. Została zapewniona suwerenność cyfrowa dla obszaru infrastruktury dronowej, dając szansę na realizację kolejnego wyzwania, jakim jest niezależność technologiczna i rozwój produkcji bezzałogowców do zastosowań specjalistycznych" - podkreślono.

Małgorzata Darowska, pełnomocnik ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych, zauważyła z kolei, że drony przyspieszają automatyzację przemysłu, poprawiają jakość danych potrzebnych w zarządzaniu. "Zero-emisyjne drony cargo będą używane w transporcie ostatniej mili w zatłoczonych miastach i będą docierać do regionów wykluczonych transportowo. Jest jeden istotny warunek - infrastruktura cyfrowa wspierająca zarządzanie przestrzenią powietrzną dla dronów i koordynację rosnącej liczby operacji lotniczych w szczególności w obszarach zurbanizowanych. W tym jesteśmy dzisiaj światowym liderem. Nadchodzi czas intensywnego rozwoju nowego rynku dronów 2.0. Jesteśmy dobrze przygotowani, aby zapewnić jego zrównoważony rozwój, z korzyścią dla polskiej gospodarki, obywateli i środowiska naturalnego" - oceniła.