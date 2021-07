MI: Polsko-węgierskie rozmowy o Pakiecie Mobilności i szlaku Via Carpatia (komunikat)

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Polsko-węgierskie rozmowy o Pakiecie Mobilności i szlaku Via Carpatia

Realizacja międzynarodowej trasy Via Carpatia na Węgrzech oraz unijny Pakiet Mobilności były tematami rozmowy telefonicznej ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z ministrem spraw zagranicznych i handlu Węgier Péterem Szijjartó.

Węgry planują zakończyć budowę swojej części szlaku Via Carpatia w 2021 roku. Trasa ta na terytorium Węgier przebiega od granicy ze Słowacją przez Miszkolc i Debreczyn do granicy z Rumunią. Długość węgierskiego odcinka trasy wynosi ok. 230 km. Obecnie finalizowana jest budowa autostrady M30 na ostatnim, 65-kilometrowym odcinku Tornyosnémeti - Miszkolc łączącym Węgry ze Słowacją, który ma być ukończony najpóźniej w III kwartale 2021 roku. Pozostałe odcinki w standardzie drogi ekspresowej lub autostrady są już oddane do użytku.

- Otwarcie trasy na całym węgierskim odcinku stanowi przełomowe wydarzenie dla państw Grupy Wyszehradzkiej, regionu Europy Środkowej i całego Trójmorza. Okoliczności te doskonale wpiszą się w Prezydencję Węgierską w Grupie Wyszehradzkiej i z pewnością będą kamieniem milowym w naszym wspólnym projekcie - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podczas rozmowy Minister Adamczyk zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia finansowania i budowę trasy Via Carpatia w pozostałych państwach regionu.

- Budowane szlaki drogowe o międzynarodowym znaczeniu nie mogą kończyć się na granicy państwa. Powinny tworzyć nieprzerwany i spójny ciąg komunikacyjny gwarantujący możliwość swobodnego przemieszczania się osób i towarów - dodał minister Adamczyk.

Ponadto Minister Adamczyk podniósł kwestię unijnych przepisów regulujących międzynarodowy transport drogowy - Pakiet Mobilności.

- Wyniki badań wybranych przepisów Pakietu Mobilności zleconych przez Komisję Europejską potwierdziły, że stanowiska prezentowane wcześniej przez Polskę i Węgry są słuszne, a przyjęte przepisy mają nie tylko protekcjonistyczny charakter, szkodliwy dla sektora transportu, ale także bardzo negatywny wpływ na klimat. W związku z tym konieczne jest kontynuowanie działań na rzecz rewizji tych przepisów - powiedział minister A. Adamczyk.

Polska i Węgry wspierają unijną komisarz do spraw transportu Adinę Vălean, która zamierza zainicjować dyskusję na temat zasadności rewizji przepisy Pakietu Mobilności I. Zobowiązują one m.in. do obowiązkowego powrotu pojazdu co najmniej co 8 tygodni do bazy eksploatacyjnej przewoźnika w państwie siedziby. Skargi na przepisy Pakietu Mobilności I złożyło 7 państw: Bułgaria, Cypr, Litwa, Malta, Polska, Rumunia i Węgry. Do złożonych skarg przyłączyła się także Łotwa i Estonia.

