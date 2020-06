MI: ponad połowa zadań programu budowy 100 obwodnic skierowana do realizacji

Minister Infrastruktury zatwierdził program inwestycji dla obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45. Oznacza to, że od momentu ogłoszenia listy zadań w programie budowy 100 obwodnic do realizacji skierowanych została już ponad połowa zadań - poinformował w piątkowym komunikacie resort infrastruktury.

Jak informuje resort, w województwie łódzkim, poza Wieluniem, w ramach programu powstaną ponadto obwodnice Błaszek w ciągu DK 12, Brzezin w ciągu DK 72, Łowicza w ciągu DK 14, 70 i 92 oraz Srocka w ciągu DK 12 i 91. Wszystkie inwestycje zaplanowane do realizacji województwie łódzkim, o łącznej długości 45,5 km, mają już zatwierdzone programy inwestycji.

"Nie tak dawno temu, na początku lutego tego roku, ogłosiliśmy program budowy 100 obwodnic. Dzisiaj przekroczyliśmy już półmetek uruchomionych do realizacji zadań. Dotychczasowe tempo prac kolejny raz potwierdza, że dotrzymujemy słowa i uruchamiamy inwestycje, na które Polacy czekali przez długie lata" - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Dzięki nowym obwodnicom zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmniejszy zanieczyszczenie powietrza, a kierowcy nie będą tracili czasu w zatorach drogowych" - dodał minister.

Planowana długość obwodnicy Wielunia to ponad 10 km. Dzięki zatwierdzonemu programowi inwestycji będą mogły rozpocząć się prace niezbędne do określenia wariantów przebiegu tej obwodnicy.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości ruchu w Wieluniu.

Ogłoszenie przetargu na budowę zostało zaplanowane na trzeci kwartał 2024 r., a realizacja prac budowlanych na lata 2027-2029.

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Resort przypomina, że dla dwóch obwodnic ogłoszono już postępowania przetargowe na roboty. Są to obwodnice Lipska i Wąchocka o łącznej długości około 18 km.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że dotychczas do realizacji zostały skierowane obwodnice o łącznej długości ponad 400 km, z czego trzy w województwie dolnośląskim, sześć w województwie lubelskim, jedna w województwie lubuskim, pięć w województwie łódzkim, sześć w województwie mazowieckim, cztery w województwie opolskim, cztery w województwie podkarpackim, trzy w województwie podlaskim, jedna w województwie pomorskim, cztery w województwie śląskim, trzy w województwie świętokrzyskim, cztery w województwie warmińsko-mazurskim, cztery w województwie wielkopolskim i cztery w województwie zachodniopomorskim.