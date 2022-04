MI: ponad tysiąc pociągów z uchodźcami z Polski do Niemiec i Czech

Od ataku Rosji na Ukrainę do czwartku 7 kwietnia z Polski do Niemiec i Czech wyjechał ponad 1 tys. pociągów z uchodźcami - podało Ministerstwo Infrastruktury. Ze stacji przy granicy z Ukrainą odprawiono ponad 2,3 tys. pociągów z 480 tys. pasażerów.

Według danych MI, z 818 pociągów stałego kursowania i 201 specjalnych, które do Czech i Niemiec odjechały z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma, Krakowa i Gdyni skorzystało łącznie prawie 350 tys. osób.

Z miejscowości przy granicy z Ukrainą - Chełma, Hrubieszowa, Dorohuska, Przemyśla, Krościenka, Hrebennego i Jarosławia - odprawiono w sumie 2309 pociągów, w tym 1880 pociągów stałego kursowania i 429 pociągów dodatkowych. Przewiozły one w sumie blisko 480 tys. pasażerów, w tym ponad 310,5 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 164 tys. pociągami specjalnymi.

Jak podało też MI, z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity skorzystało dotychczas 1 163,8 tys. obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.

Ministerstwo zaznaczyło, że obserwuje stale rosnące zainteresowanie korzystaniem z pociągów przewożących uchodźców z Ukrainy do Niemiec, a także do Czech i Austrii. Dlatego polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne - wskazał resort.

Przypomniał, że obecnie obywatele Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować do Niemiec pociągami PKP Intercity. Bezpłatne przejazdy na terenie swoich krajów oferują także przewoźnicy kolejowi z Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i Węgier, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w innych kierunkach - zaznaczyło Ministerstwo Infrastruktury.

