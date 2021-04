MI: ponowny apel o rewizję szkodliwych przepisów Pakietu Mobilności

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz ministrowie transportu ośmiu państw UE ponownie zaapelowali o dyskusję dotyczącą rewizji szkodliwych dla klimatu przepisów Pakietu Mobilności - poinformował w poniedziałkowym komunikacie resort infrastruktury.

Dodano, że szefowie resortów transportu z Polski, Bułgarii, Cypru, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty oraz Rumunii wystosowali wspólne pismo do Komisarz ds. transportu Adiny Vălean. W piśmie zaapelowano o podjęcie działań mających na celu zapobieżenie negatywnym efektom przepisów Pakietu Mobilności po ich wejściu w życie.

"Analizy przeprowadzone przez Komisję Europejską potwierdzają to, co Polska mówi od miesięcy. Pakiet Mobilności generuje dodatkowe, zbędne emisje CO2. Apelujemy do Pani Komisarz Adiny Vălean o debatę w sprawie zmiany niekorzystnych przepisów Pakietu Mobilności" - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Przepisy te nie tylko dyskryminują różne państwa członkowskie, ale stoją także w sprzeczności z unijną polityką ochrony środowiska i Zielonym Ładem" - dodał cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w piśmie podkreślono, że niektóre z przepisów nie tylko są sprzeczne z podstawową swobodą świadczenia usług w ramach jednolitego rynku, ale także podważają wiarygodność kluczowych polityk UE, takich jak polityka klimatyczna.

W komunikacie wskazano, że ministrowie z zadowoleniem przyjęli inicjatywę KE, aby ocenić wpływ niektórych przepisów Pakietu Mobilności, dotyczących obowiązkowego powrotu pojazdu do państwa członkowskiego siedziby co osiem tygodni oraz ograniczeń w odniesieniu do odcinków drogowych w międzynarodowym transporcie kombinowanym.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, ocena skutków obowiązku regularnego powrotu pojazdu do państwa członkowskiego siedziby co osiem tygodni wyraźnie pokazuje, że przepis ten spowoduje do 2,9 mln ton dodatkowych emisji CO2 w 2023 r.

W 2020 roku polski rząd przyjął uchwałę, w której potwierdził sprzeciw wobec przepisów Pakietu Mobilności I i zdecydował o zaskarżeniu ich do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Skargi do trzech aktów prawnych, wchodzących w skład części rynkowo-socjalnej Pakietu Mobilności I, zostały złożone 26 października 2020 r. przez pełnomocnika Polski przy TSUE. Skargi złożyły także inne państwa członkowskie - Litwa, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Malta i Cypr. Obecnie inne państwa członkowskie mają możliwość przyłączenia się do złożonych skarg.

