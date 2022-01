MI: powstanie zespół ds. wypracowania porozumienia na rzecz funkcjonowania i rozwoju portów morskich

Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o powołaniu zespołu ds. wypracowania porozumienia sektorowego na rzecz funkcjonowania i rozwoju polskich portów morskich o znaczeniu regionalnym i lokalnym – przekazał z-ca dyr. Departamentu Gospodarki Morskiej w resorcie infrastruktury Paweł Krężel.

"Celem tego porozumienia jest zapewnienie lepszej koordynacji działań podejmowanych przez interesariuszy w tych małych portach" - wyjaśnił podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury Paweł Krężel.

Jak dodał, "porty i przystanie morskie to nie tylko ogniwa stricte gospodarcze, ale też m.in. społeczne i obronne. Uczestniczą one w wymianie handlowej, obsługiwane jest w nich rybołówstwo, żeglarstwo i żegluga pasażerska, jak również tworzą warunki do prowadzenia produkcji stoczniowej czy też stacjonowania jednostek straży granicznej czy marynarki wojennej".

Krężel zaznaczył też, że 17 stycznia "przekazano do konsultacji z interesariuszami, gminami, zarządami portów projekt zarządzenia Ministra Infrastruktury ws. powołania takiego zespołu z prośbą o przekazanie stanowisk w ciągu 30 dni".

Ministerstwo Infrastruktury oczekuje do połowy lutego przekazania stanowisk w tej sprawie. Zespół ma ruszyć w marcu.

