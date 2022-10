MI przygotowuje nowe rozporządzenie ws. nadawania nazw statkom

Usunięcie z treści rozporządzenia ws. nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego jednostek używanych do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości do 24 m przewiduje projekt regulacji, skierowany do konsultacji przez resort infrastruktury.

Jak wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji, w związku ze zmianami ustawowymi należy dostosować brzmienie rozporządzenia do aktualnej treści ustawy, dlatego należy usunąć z jego treści odniesienia do statku morskiego używanego do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości do 24 m.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że nazwa statku powinna być zrozumiała, godna polskiej bandery oraz odpowiednia do charakteru i wielkości statku. Statki budowane seryjnie powinny posiadać, w ramach danej serii, nazwy o jednolitej tematyce. W nazwie statku używa się liter i cyfr stosowanych w języku polskim.

Jak podkreśla się w projekcie, nazwami statku mogą być w szczególności: imiona i nazwiska osób zasłużonych dla gospodarki, kultury i nauki polskiej; nazwy zdarzeń historycznych; nazwy miast i regionów kraju; zjawiska i nazwy fizyczne, przyrodnicze, geograficzne i astronomiczne; skrót rodzaju statku, skrót nazwy właściciela oraz kolejny numer danego rodzaju statku.

Projekt zakłada, że wniosek w sprawie zatwierdzenia nazwy statku zawiera proponowaną nazwę statku oraz trzy alternatywne nazwy statku. Zatwierdzone nazwy statków podlegają ewidencji w indeksie nazw statków morskich, prowadzonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Natomiast przy zatwierdzaniu nazwy statku ustala się czy proponowana nazwa statku podlegająca zatwierdzeniu nie została już nadana albo zastrzeżona dla innego statku, oraz czy podlegająca zatwierdzeniu alternatywna nazwa statku nie została już nadana albo zastrzeżona dla innego statku.

Nazwa statku wykreślona z indeksu nazw statków morskich może być ponownie nadana po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji o wykreśleniu. Wcześniejsze nadanie statkowi takiej nazwy jest możliwe, jeżeli zostanie ona uzupełniona kolejną cyfrą rzymską - zakłada się w projekcie.

