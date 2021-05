MI: Rada ICAO kierunkowo zaakceptowała polski wniosek o śledztwo ws. lądowania samolotu w Mińsku

Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO zaakceptowała kierunkowo wniosek Polski o wszczęcie niezależnego śledztwa w sprawie wymuszonego lądowania samolotu cywilnego w Mińsku - poinformowało w czwartkowym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

"27 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO w sprawie rozpoczęcia badania okoliczności niedzielnego incydentu związanego z wymuszonym lądowaniem samolotu cywilnego w Mińsku. Jest to procedura z art. 55 ust. e) Konwencji chicagowskiej. Polski wniosek o wszczęcie niezależnego śledztwa w tej sprawie został kierunkowo zaakceptowany" - czytamy w komunikacie resortu infrastruktury.

Dodano, że premier Mateusz Morawiecki wyraził podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej oczekiwanie, że zostanie przeprowadzone niezależne śledztwo, które ma odpowiedzieć na pytania powstałe po incydencie lotniczym z 23 maja. W nawiązaniu do tego stanowiska strona polska złożyła wniosek w sprawie podjęcia przez ICAO śledztwa mającego na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

W czwartkowym posiedzeniu Rady ICAO Polskę reprezentowali szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.

Według informacji przekazanej przez MI, po wysłuchaniu wyjaśnień strony białoruskiej i stanowisk przedstawionych przez Polskę, Litwę i Irlandię, zdecydowana większość członków Rady kierunkowo poparła stanowisko o podjęciu przez ICAO badania sprawy incydentu na Białorusi. Oznacza to, że badanie przedmiotowego incydentu będzie rzetelnie przeprowadzone przez niezależną agendę wyspecjalizowaną ONZ - zaznaczono.

"Decyzja Rady ICAO to sukces Polski. Większość państw poparła nasz wniosek, dzięki czemu będzie możliwe przeprowadzenie niezależnego dochodzenia w sprawie incydentu lotniczego na Białorusi" - powiedział Samson, cytowany w komunikacie.

Według zapowiedzi przewodniczącego Rady ICAO, ostateczna Decyzja Rady w tej sprawie zostanie ogłoszona w przyszłym tygodniu - dodano.

W niedzielę samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi wskutek nieprawdziwej informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Na lotnisku w Mińsku białoruskie władze zatrzymały opozycyjnego aktywistę, dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny, która należy do zarejestrowanej w Polsce spółki Ryanair Sun.

