MI: spotkanie ministra infrastruktury z prezesem EBOR ws. pomocy dla Ukrainy

Wsparcie finansowe i projektowe ukraińskiego rządu, rozwój korytarzy solidarnościowych, alternatywne szlaki logistyczne między UE a Ukrainą to tematy spotkania m.in. szefa resortu infrastruktury Andrzeja Adamczyka z prezesem EBOR - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister infrastruktury Rafał Weber spotkali się w Warszawie z prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Odile Renaud-Basso. W spotkaniu, które odbyło się 18 kwietnia 2023 r., uczestniczyli także przedstawiciele polskich spółek kolejowych: PKP SA, PKP LHS i PKP CARGO" - podało Ministerstwo Infrastruktury w środowym komunikacie.

Jak podano, rozmowy dotyczyły wsparcia finansowego i projektowego ukraińskiego rządu i przedsiębiorstw świadczących podstawowe usługi oraz rozwoju korytarzy solidarnościowych, alternatywnych szlaków logistycznych łączących UE z Ukrainą. Wyjaśniono, że taka pomoc pozwoli zaspokoić najpilniejsze potrzeby dotkniętej wojną Ukrainy.

"Od przeszło roku dzień po dniu przekonujemy się, że rola transportu w procesie pomocy Ukrainie zarówno cywilnej, humanitarnej, jak i tej wojskowej jest nieoceniona. Sukcesem jest włączenie do projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej o transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T nowego, bardzo potrzebnego korytarza Bałtyk - Morze Czarne - Morze Egejskie, którego kręgosłup stanowi szlak Via Carpatia, a w przyszłości Rail Baltica. To istotne, bo szlak ten ma swoje odnogi biegnące na Ukrainę" - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury dodał, że konieczne jest dalsze realizowanie projektów infrastrukturalnych w naszym regionie.

"Region Europy Środkowej, który stanowi bramę transportową dla Ukrainy, po napaści Rosji ponownie nabrał strategicznego znaczenia. Wsparcie instytucji finansowej, jaką jest EBOR może pozwolić w nawet w nieodległym horyzoncie czasowym na usprawnienie istniejących łańcuchów dostaw z Ukrainy do państw europejskich i dalej na inne kontynenty. Jednocześnie może pozwolić na wzmocnienie istniejącej infrastruktury transportowej. Zarówno dziś, jak i w przyszłości jedynymi pewnymi połączniami transportowymi i logistycznymi dla Ukrainy są i pozostaną te przebiegające przez państwa członkowskie Unii Europejskiej" - stwierdził minister infrastruktury.

W komunikacie dodano, że podczas spotkania omówiono korytarze solidarnościowe - szlaki logistyczne łączące UE i Ukrainę, które po inwazji Rosji oraz blokadzie ukraińskich portów morskich ustanowiła w maju 2022 r. Komisja Europejska i sąsiadujące z Ukrainą państwa członkowskie. Wyjaśniono, że nowe szlaki transportowe, które biegną m.in. przez Polskę, mają kluczowe znaczenie, ponieważ zapewniają Ukrainie możliwość eksportu i importu towarów.

"Od 24 lutego 2022 r., czyli pierwszego dnia rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę mierzymy się z bezprecedensowymi wyzwaniami. Nagle nastąpiło bowiem radykalne przekierowanie ruchu osobowego i towarowego z Ukrainy. Do dzisiaj polsko-ukraińską granicę przekroczyło ponad 10 milionów uchodźców. Polska bardzo intensywnie rozwija infrastrukturę transportową obejmującą wszystkie rodzaje transportu - kolej, drogi, porty, lotniska. Pozwoliło to na sprawną organizację działań na rzecz pomocy Ukrainie i jej mieszkańców" - wskazał Adamczyk.

Dodał jednak, że infrastruktura łącząca Ukrainę z Europą i światem wymaga stałego rozwoju i zapewnienia stabilnego finansowania przez międzynarodowe instytucje. Jest to bowiem inwestycja we wspólne bezpieczeństwo. Minister zaznaczył, że kluczowe w tym względzie są nie tylko projekty krótkoterminowe, ale szczególnie inwestycje w twardą infrastrukturę, które są długoterminowe.

W komunikacie wskazano, że największym wspartym przez EBOR projektem infrastrukturalnym w 2022 r. była budowa nowego terminala kontenerowego Baltic Hub w porcie Gdańsk, jedynym porcie na Bałtyku obsługującym duże kontenerowce.

Rozmawiamy z Krzysztofem Pawińskim, największym producentem żywności w Polsce

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl