MI: tunel w ciągu Zakopianki zostanie otwarty w sobotę

Tunel w ciągu Zakopianki zostanie otwarty w najbliższą sobotę - poinformowało PAP Ministerstwo Infrastruktury. Prace w samym tunelu o długości 2058 m, wydrążonym w górze Luboń Mały na odcinku Naprawa - Skomielna Biała, zostały już zakończone. Nawierzchnia na dojazdach do portali tunelu jest gotowa.

Przed udostępnieniem tunelu kierowcom, wszystkie zamontowane systemy, które mają zapewnić bezpieczeństwom, pomyślnie przeszły testy. W tunelu jest ponad 3 tys. lamp, 76 wentylatorów strumieniowych, 20 wentylatorów kurtyny powietrznej i cztery wentylatory napowietrzające.

W przejściach pomiędzy tunelami zainstalowano 11 kompletów układów różnicujących ciśnienie. Wewnątrz obydwu nitek tunelu zainstalowano kamery monitoringu wizyjnego. Zapewniona jest łączność alarmowa i system ostrzegania pożarowego, czujniki dymu oraz czujniki ciepła. Znalazło się tam także 178 głośników, z których w razie konieczności będzie słychać ostrzeżenia i polecenia.

Termin zakończenia budowy tunelu był kilkakrotnie przesuwany. Najpierw zapowiadano, że tunel będzie gotowy do końca 2021 r., a później termin zakończenia prac przy budowie tunelu wyznaczono na luty tego roku. Kolejna data ukończenia robót została ustalona na koniec czerwca. O przesunięcie terminu wnioskował wykonawca, argumentując opóźnienia pandemią i absencją pracowników oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Do wydrążenia tunelu używano ciężkiego sprzętu, ale także ok. 180 ton materiałów wybuchowych. Podczas budowy wydobyto materiał skalny o objętości 600 tys. m sześciennych. Do budowy użyto 190 tys. m sześciennych betonu i 48 tys. ton stali.

Tunel posiada dwie komory, tzw. nitki, o długość 2058 m, wysokość 4,7 m i szerokość użytkowej 14,9 m. W każdej komorze są po dwa pasy ruchu o parametrach 3,5 m oraz pas awaryjny o szerokości 3 m, co daje możliwość realizacji trzeciego pasa ruchu w przyszłości.

Wewnątrz tunelu znajduje się 11 nisz ewakuacyjnych, rozmieszczonych co 172,5 m. Środkowa nisza jest przejezdna dla służb ratowniczych. Pośrodku obiektu jest także zatoka postoju awaryjnego. Na wypadek pożaru w jednej z nitek tunelu podróżni będą ewakuowani do nitki sąsiedniej.

Drążenie tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. w miejscowości Naprawa, od strony północnej. Prace były wykonywane 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

W związku z powstałym osuwiskiem przy lewym portalu od strony południowej w Skomielnej Białej, czasowo wstrzymano rozpoczęcie drążenia lewego tunelu. Konieczne było zabezpieczenie osuwiska i przeprojektowanie obiektów inżynieryjnych.

Pierwsza nitka tunelu została przebita w październiku 2019 r., a równoległa - w kwietniu 2020 r.

Wartość kontraktu to ponad 968,8 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest włoska firma Webuild, która przejęła dotychczasowego wykonawcę - firmę Astaldi.

Ministerstwo poinformowało, że w sobotniej uroczystości otwarcia drogi ekspresowej S7 Skomielna Biała - Naprawa weźmie udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

