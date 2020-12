MI: w 2020 r. umowy na budowę trzech ze 100 obwodnic z rządowego planu

W 2020 roku podpisano umowy na realizację trzech obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) - przypomniało w środę Ministerstwo Infrastruktury. Resort podkreślił, że trwa 10 przetargów na budowę.

Według informacji ministerstwa, trzy obwodnice w fazie realizacji mają łącznie niemal 20 km, a wartość tych projektów to 420 mln zł. Rozpisane przetargi dotyczą budowy 10 obwodnic o łącznej długości 87,2 km i wartości ok. 1,9 mld zł. Cały program PB100 zakłada budowę obwodnic o łącznej długości ok. 830 km. Koszt został oszacowany na ok. 28 mld zł.

Na etapie przygotowania - najbardziej złożonym i wymagającym, jak podkreśliło MI - jest 87 obwodnic o łącznej długości ok. 744,1 km. Dla 32 spośród tych projektów - o łącznej długości ok. 230 km - trwa poszukiwanie wykonawców dokumentacji projektowej. Dla 55 obwodnic o łącznej długości 436 km trwają prace zmierzające do ogłoszenia przetargu na dokumentację lub trwają uzgodnienia programów inwestycji przez Ministra Infrastruktury. W opracowaniu jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej dla 29 zadań.

Ministerstwo zapowiada, że w 2021 r. ogłoszone zostaną przetargi na budowę kolejnych obwodnic, m.in. Dzwoli w ciągu DK74, Strykowa w ciągu DK32 czy Kostrzyna nad Odrą na DK31.

"Potrzeby polskich miast i miasteczek w zakresie budowy obwodnic są bardzo duże. Rząd odpowiada na postulaty lokalnych społeczności. Każda obwodnica oznacza wyższy poziom bezpieczeństwa na ulicach i niższy poziom zanieczyszczenia. Dlatego realizujemy ten Program z pełnym przekonaniem i determinacją" - oświadczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Według p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego osiągnięcie wyższego poziomu bezpieczeństwa i niższej emisji spalin jest możliwe dzięki rozdzieleniu ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego.

"Kierowcy, korzystając z obwodnic, omijają poszczególne miejscowości, a co za tym idzie szybciej i bardziej komfortowo mogą pokonać zaplanowaną trasę. Z kolei mieszkańcy miejscowości, które zyskają nowe obwodnice, będą mogli cieszyć się większym bezpieczeństwem, mniejszym hałasem, lepszą jakością powietrza. Bez nowych obwodnic nie da się tego zrobić" - podkreślił Żuchowski.