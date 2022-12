MI: w 2022 roku samorządy otrzymały ponad 631 mln zł na nowe linie autobusowe

W 2022 roku samorządy otrzymały ponad 631 mln zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na uruchomienie 5705 nowych linii autobusowych - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Dodano, że w 2023 roku będą uruchomione dodatkowe środki.

Jak poinformował resort w komunikacie, ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, który powołano w 2019 roku, korzysta coraz więcej samorządów. Z danych MI wynika, że 2019 r. zostało dofinansowanych 1228 linii komunikacyjnych kwotą 10 mln zł. W 2020 r. na dopłaty przeznaczono 139 mln zł (na 2834 liniach autobusowych), w 2021 r. było to 358 mln zł (na 4371 liniach). Natomiast w ramach przeprowadzonych naborów wniosków na 2022 r., dopłatą objęto 5705 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty z Funduszu to ponad 631 mln zł.

"Samorządy nauczyły się już korzystać z narzędzia wsparcia opracowanego przez Ministerstwo Infrastruktury" - mówił cytowany w informacji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przyznał, że w pierwszych dwóch latach funkcjonowania FRPA, władze lokalne wykorzystywały zaledwie kilkanaście procent dostępnych środków, a w 2022 r. trzeba już było przesunąć niezaangażowane środki do województw, w których przyznana kwota okazała się niewystarczająca. Wskazał, że taka sytuacja wystąpiła w czterech województwach: mazowieckim, podkarpackim, pomorskim i śląskim.

Z informacji resortu wynika, że w 2023 roku konieczne będzie przyznanie większego wsparcia dla organizatorów transportu w niektórych samorządach. Dlatego - jak napisano - po analizie wykorzystania środków z FRPA w poszczególnych województwach, "Minister Infrastruktury opublikował 15 grudnia 2022 r. informację o kwocie niezaangażowanych środków". W związku z tym - jak wskazano - wojewodowie mogą składać wnioski o przekazanie dodatkowych pieniędzy na uruchomienie linii, które pierwotnie nie mogły zostać objęte dopłatą z Funduszu, z uwagi na wyczerpanie się kwoty środków przyznanej dla poszczególnych województw na rok 2023. Zaznaczono, że termin na złożenie tych wniosków wynosi 10 dni roboczych.

Jak wskazał cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Rafał Weber, na wsparcie samorządów uruchamiających połączenia autobusowe gwarantowane jest corocznie 800 mln zł. "Dzięki temu powstają nowe linie komunikacyjne, a mieszkańcy przede wszystkim z mniejszych miejscowości mają możliwość dotarcia środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stwarza także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy" - powiedział. Dodał, że FRPA istotnie zmienił sytuację na rynku publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie zachęt finansowych do organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej i tym samym przyczynił się do wzmocnienia roli tego rodzaju przewozów.

Resort poinformował również, że w odpowiedzi na postulaty samorządów oraz zmiany na rynku publicznego transportu zbiorowego, MI rozpoczęło prace nad zmianami w zasadach funkcjonowania FRPA. Wyjaśniono, że nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie możliwości zawierania przez wojewodę z organizatorem zarówno rocznych, jak i wieloletnich umów o dopłatę. "Umowa ta będzie zawierana na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Stawka dopłaty do jednego wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej zostanie utrzymana na obecnym poziomie, w kwocie nie wyższej niż 3 zł. Projekt zakłada także utworzenie 5 proc. rezerwy w ramach środków przewidzianych na dany rok budżetowy, która pozostanie w dyspozycji Ministra Infrastruktury jako dysponenta Funduszu" - napisano.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, który wspiera finansowo jednostki samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.

