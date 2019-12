MI: w testach na prawo jazdy pojawią się pytania dotyczące "jazdy na suwak" i korytarzy życia

Po trzech miesiącach od wprowadzenia obowiązku "jazdy na suwak" i korytarzy życia w pytaniach egzaminacyjnych dla kandydatów na kierowców pojawią się pytania dotyczące "jazdy na suwak" i korytarzy życia - poinformował w piątek wiceszef resortu infrastruktury Rafał Weber.

O aktualizację bazy pytań wykorzystywanych podczas egzaminów na prawo jazdy w związku z wprowadzeniem obowiązku tworzenia korytarzy życia oraz "jazdy na suwak" pytali w piątek w Sejmie posłowie Jarosław Gonciarz i Wojciech Szarama (PiS). Jak zaznaczył wiceminister resortu infrastruktury Rafał Weber dodania pytań egzaminacyjnych dotyczących tych dwóch kwestii od początku chciał szef resortu Andrzej Adamczyk.

"Planując sprawdzanie wiedzy kandydatów na kierowców w zakresie nowo wprowadzonych przepisów ruchu drogowego należy mieć na względzie fakt, że większość osób podchodzących aktualnie do egzaminu państwowego na prawo jazdy uczęszczała na zajęcia teoretyczne przed wprowadzeniem tych przepisów, a przepisy te zostały wprowadzone 6 grudnia br. Oznacza to, że nawet najlepiej przygotowane osoby nie miały możliwości zapoznania się z zasadami ruchu drogowego określonymi w nowych przepisach" - ocenił Weber.

Weber podkreślił, że chcąc zapewnić obecnym oraz przyszłym kandydatom na kierowców czas na to, by zapoznali się z nowymi przepisami, resort podjął decyzję o tym, aby pytania egzaminacyjne w zakresie "jazdy na suwak" i korytarzy życia wprowadzić po trzech miesiącach funkcjonowania przepisów.

"Bezapelacyjnie będziemy chcieli, żeby kierowcy się do tych przepisów stosowali i tym samym zwiększali bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - zapowiedział Weber.

6 grudnia weszła w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza obowiązek tworzenia tzw. korytarzy życia - samochody jadące w korku na sąsiadujących pasach mają między sobą utworzyć przestrzeń pozwalającą na przejazd samochodów ratowniczych. Nowe przepisy mają zapewnić krótszy czas przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych.

Nowela wprowadza również obowiązek jazdy "na suwak" - co ma doprowadzić do zmniejszenia korków i poprawy bezpieczeństwa w przypadku wykonywania manewru zmiany pasa ruchu, kiedy na jezdni z co najmniej dwoma pasami w jednym kierunku, jeden z nich się kończy.