MI: w tym roku chcemy udostępnić kierowcom 256 km dróg krajowych

W tym roku Ministerstwo Infrastruktury i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planują udostępnić kierowcom 256 km dróg krajowych, ogłosić przetargi na inwestycje o długości 565 km i zawrzeć umowy na realizację 295 km - podało MI w czwartkowym komunikacie.

"Sukcesywnie realizujemy plany inwestycyjne rządu, które w zakresie dróg krajowych polegają na budowie spójnego układu komunikacyjnego kraju. W tym roku planujemy zakończenie prac na blisko 50 km autostrady A18, dzięki czemu kierowcy będą mogli już korzystać z całego przebiegu tej trasy od granicy z Niemcami do A4. Planujemy ponadto oddanie do ruchu ponad 190 km dróg ekspresowych. Kierowcy skorzystają z odcinków S3, S7, S11, S14, S17, S52 oraz S61 w ramach międzynarodowej trasy Via Baltica" - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jedną z najważniejszych inwestycji, nad której realizacją nadzór sprawuje GDDKiA, jest otwarcie tunelu drogowego pod Świną, który połączy wyspy Wolin i Uznam w Świnoujściu. Nowa trasa o długości 3,2 km, w tym blisko 1,5 km tunel, jest planowana do oddania w maju 2023 r. - podało MI.

Podkreśliło, że w 2023 r. kierowcy zyskają trzy nowe odcinki S61: Ełk Południe - Kalinowo, Podborze - Śniadowo i Łomża Zachód - Łomża Południe, czyli w sumie 50 km nowoczesnej i bezpiecznej drogi ekspresowej. Do ukończenia polskiej części trasy Via Baltica pozostanie fragment obwodnicy Łomży z mostem na Narwi.

Inwestycje na drogach krajowych będą realizowane w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (RPBDK), który Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2022 r., a także w ramach Programu budowy 100 obwodnic (PB100).

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) obejmuje listę inwestycji na drogach krajowych o wartości 294 mld zł. Z kolei Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zakłada realizację 100 inwestycji o łącznej długości ok. 820 km. Ich wartość wstępnie oszacowano na ok. 28 mld zł.

"W najbliższym czasie planujemy ogłoszenie przetargów na poszerzenie autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą o trzeci, a na odcinku najbliżej stolicy o czwarty pas ruchu na obu kierunkach. Uruchomione zostaną także postępowania przetargowe dla odcinków drogi ekspresowej S74 od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego aż do fragmentu tej trasy Przełom/Mniów - Kielce, a także od Cedzyny do początku obwodnicy Opatowa" - zapowiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Plany przetargowe MI i GDDKiA w najbliższym czasie obejmują ponadto odcinki dróg ekspresowych S7 Czosnów - Kiełpin oraz S11 Bobolice - Szczecinek. W sumie w tym roku zaplanowano ogłoszenie przetargów na 480 km dróg w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i 85 km w ramach Program budowy 100 obwodnic - przekazał resort.

Dodał, że w tym roku zaplanowano zawarcie kontraktów na kluczowe odcinki dróg ekspresowych: S7 Czosnów - Kiełpin, S10 Toruń Zachód - Toruń Południe, S11 Bobolice - Szczecinek, S12 od Piasków do granicy z Ukrainą, S16 Olsztyn - Biskupiec, S17 Piaski - Zamość, S19 Jawornik - Domaradz; S74 pomiędzy granicą województw łódzkiego i świętokrzyskiego a obwodnicą Opatowa. W 2023 r. jest planowane ponadto zawarcie umów na realizację obwodnic Dzwoli, Gorajca i Gąsek.

Ministerstwo podsumowało też zadania ukończone w ubiegłym roku. Kierowcy zyskali łącznie 322 km nowych dróg: 46 km autostrad, 221 km dróg ekspresowych, prawie 55 km dróg klasy GP (główne ruchu przyspieszonego), w tym dwóch obwodnic zrealizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

"Dzięki ukończeniu dwóch odcinków S19 kierowcy mogą już korzystać z drogi ekspresowej od Rzeszowa do Lublina, a dzięki S17 także do stolicy. Jedną z najważniejszych dróg oddanych do ruchu w ubiegłym roku jest bez wątpienia Trasa Kaszubska, czyli S6 na odcinku od Gdyni do Bożepola Wielkiego. Kierowcy mogą korzystać z całego przebiegu autostrady A1, a także z S7 od Płońska aż do Trójmiasta. Oddany do użytkowania został także tunel drogowy na trasie łączącej Kraków z Zakopanem, wydrążony pod górą Luboń Mały w ciągu drogi ekspresowej S7" - wyliczył minister Adamczyk.

