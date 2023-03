MI: wojewódzcy zarządcy dróg otrzymają 252 mln zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu

Wojewódzcy zarządcy dróg otrzymają 252 mln zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury ogłaszając w piątek nabór wniosków. Pieniądze będzie można uzyskać np. na budowę chodników, ścieżek rowerowych, czy doświetlenie przejść dla pieszych.

Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber ogłosił w piątek nabór wniosków o dofinansowanie zadań wojewódzkich z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), dotyczących poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich.

Weber wyjaśnił, że resort infrastruktury chce w ramach ogłoszonego w piątek naboru przeznaczyć 252 mln zł na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remont chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych. Pieniądze będzie można przeznaczyć także na doświetlenie przejść dla pieszych, czy ich przebudowę. Wyjaśnił, że na dofinansowanie zadań wojewódzkich w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano 240 mln zł. Dodatkowe środki, w wysokości 5 proc. tej kwoty, pozostają w rezerwie, której dysponentem jest premier.

Weber poinformował, że wojewódzcy zarządcy infrastruktury drogowej mają 30 dni na złożenie wniosku o dofinasowanie.

"Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie, lecz może on dotyczyć kilku odcinków dróg wojewódzkich. Wysokość dofinansowania udzielonego na jedno zadanie, to nawet 15 mln zł. Na oddanie do użytkowania zadań, które uzyskają wsparcie z RFRD, inwestorzy będą mieli 24 miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie" - wyjaśnił resort w komunikacie.

Wiceminister przypomniał też, że w czwartek również wojewodowie w 16 województwach ogłosili nabór na infrastrukturę BRD (bezpieczeństwo ruchu drogowego - PAP) związaną z chodnikami, ciągami pieszo-rowerowymi, przejściami dla pieszych. "1 mld zł na ten cel zostanie w ciągu najbliższych kliku miesięcy przekazany samorządom" - poinformował w piątek Weber.

