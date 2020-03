MI: wykorzystanie dronów w walce z koronawirusem

W czwartek pod auspicjami resortu infrastruktury, przedstawiciele służb i instytucji państwowych dyskutowali jak włączyć nowe technologie, m. in. drony, do wsparcia działań związanych ze zwalczaniem skutków koronawirusa - poinformowało w czwartek ministerstwo.

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych, obrony narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP)i Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC).

"Polska jako lider technologii dronowych jest przygotowana do wykorzystania najnowszych technologii do wsparcia pracy służb i instytucji i ich koordynację" - czytamy w komunikacie.

MI wyjaśniło, że narzędziem umożliwiającym koordynację pracy służb z wykorzystaniem dronów jest system PansaUTM, który w każdej chwili może zostać wykorzystany do realizacji zadań na rzecz zwalczania COVID-19, a już teraz, poprzez aplikację DroneRadar zintegrowaną z PansaUTM operatorzy dronów w całej Polsce mogą zadeklarować gotowość do walki z COVID-19.

"Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie jest przygotowana na powszechne wykorzystanie dronów do wsparcia działań związanych ze zwalczaniem skutków COVID-19, a także wdrażanie projektów biznesowych opartych na bezzałogowych statkach powietrznych. Obecna sytuacja pokazuje, jak perspektywiczne jest lotnictwo bezzałogowe" - powiedziała cytowana w komunikacie resortu pełnomocnik ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych i Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD), Małgorzata Darowska.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że prowadzi skoordynowane działania, skupione wokół rządowego programu Żwirko i Wigura, którego celem jest rozwój zastosowań bezzałogowych statków powietrznych - dronów - w gospodarce. Dodało, że w związku z pandemią koronawirusa, pojawiła się możliwość wykorzystania tych urządzeń w walce z COVID-19.

Resort ocenił, że by zaawansowane operacje dronowe mogły być realizowane, potrzebna jest infrastruktura, która pozwala zarządzać ruchem i interakcjami statków powietrznych załogowych i bezzałogowych, oraz regulacje prawne. "Polska jest liderem w obu tych obszarach. Dlatego w obecnej sytuacji jesteśmy w stanie umożliwić wszystkim posiadającym do tego potencjał użycie dronów do pomocy w sytuacjach spowodowanych przez COVID-19" - dodał.

MI podkreśliło, że jego priorytetem było stworzenie warunków prawnych i wdrożenie infrastruktury umożliwiającej zarządzanie ruchem dronów.

"Dzięki zaplanowanym i skoordynowanym działaniom Ministerstwa Infrastruktury, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polska posiada operacyjną infrastrukturę wspierającą zarządzanie ruchem bezzałogowych statków powietrznych (U-space), pozwalającą na uruchomienie na terenie całego kraju usług z wykorzystaniem dronów, w tym związanych ze zwalczaniem skutków COVID-19" - oceniło.

Dodało, że polska koncepcja operacyjna koordynacji lotów dronów PansaUTM i infrastruktura do zarządzania ruchem dronów to pierwsze w Europie narzędzie do zbierania i zarządzania danymi potrzebnymi do realizacji usług z wykorzystaniem dronów. "Gwarantuje to Polsce zarządzanie usługami i kontrolę danych w obszarach krytycznych funkcjonowania państwa. Tym samym Polska staje się wiodącym krajem na cyfrowej mapie świata" - oceniło MI.

Poinformowało, że technologia cyfrowa PansaUTM może być w bardzo krótkim czasie zintegrowana z państwowymi rejestrami, takimi jak eObywatel, czy numer alarmowy 112, a PAŻP jest gotowa do systemowego, skoordynowanego dopuszczenia na terenie całej Polski lotów dronów do wsparcia pracy służb porządku publicznego, służby zdrowia, samorządów oraz firm w pracach związanych ze zwalczaniem epidemii. MI dodało, że drony mogą być też używane przez firmy do wykonywania zadań wstrzymanych z powodu niedostępności personelu i tych, które pozwolą przygotować zakłady pracy do przestawienia się na nowe tory po epidemii, np. dokonując inwentaryzacji.

Resort ocenił, że osiągnięcia Polski w dziedzinie budowy infrastruktury dla dronów są wynikiem wieloletniej współpracy strony publicznej i prywatnej i umożliwia to szybkie połączenie sił w celu zwalczania skutków COVID-19.

Poinformował, że polscy producenci dronów zgłosili gotowość wsparcia działań publicznych związanych w walce z COVID-19; dostawca aplikacji dla operatorów DroneRadar, zintegrowanej z systemem PansaUTM, udostępnił funkcjonalność umożliwiającą szybką identyfikację w tym systemie operatorów dronów deklarujących gotowość do realizacji zadań na rzecz zwalczania COVID-19; że koordynowane są prace umożliwiające jak najlepszą komunikację pomiędzy polskimi producentami oraz służbami prowadzącymi działania związane ze zwalczaniem skutków COVID-19, służące wypracowaniu rozwiązań jak najlepiej odpowiadających na bieżące potrzeby; oraz, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, partner Programu CEDD, wspiera samorządy w pozyskaniu informacji potrzebnych do rozwiązywania problemów związanych z lotami dronów na terenie ośrodków miejskich.

Resort infrastruktury dodał, że wspólna inicjatywa jest efektem budowy ekosystemu dronowego w ramach Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD).

Poinformował, że w Polsce jest już ponad 16 tys. osób posiadających świadectwo kwalifikacji wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, upoważniające do realizacji operacji komercyjnych, w zasięgu wzroku lub poza zasięgiem wzroku operatora. Działa też około 100 ośrodków szkoleniowych nadzorowanych przez Prezesa ULC.

Od 31 stycznia 2019 roku w Polsce obowiązują jedne z pierwszych w świecie regulacje, które pozwalają na elastyczne wykonywanie zaawansowanych lotów specjalistycznych, czyli lotów poza zasięgiem wzroku operatora (tzw. BVLOS) oraz automatycznych. 1 lipca br. zaczną obowiązywać unijne przepisy dotyczące dronów, ale ich zastosowanie ogranicza się jedynie do lotnictwa cywilnego, nie obejmując lotów związanych z zarządzaniem kryzysowym, objętych regulacjami krajowymi.