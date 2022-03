MI: z Polski do Niemiec i Czech wyjechało 370 pociągów z uchodźcami

Od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę do 15 marca br. łącznie, z Polski wyjechało 370 pociągów z uchodźcami z Ukrainy do Niemiec i Czech - poinformowało w środowym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

"Do 15 marca br. łącznie, z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma i Krakowa) wyjechało 370 pociągów z uchodźcami, w tym 301 pociągów stałego kursowania i 69 pociągów specjalnych, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie ponad 99,8 tys. osób" - podano w komunikacie.

Dodano, że polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Jak informuje resort, łącznie, od 24 lutego do 15 marca br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono 232,4 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 100 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 132 tys. pociągami specjalnymi.

W tym czasie z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 1184 pociągi, w tym 882 pociągi stałego kursowania i 302 pociągi dodatkowe.

"Robimy wszystko, by transport uchodźców po Polsce i poza jej granice odbywał się jak najsprawniej. Dlatego ściśle współpracujemy z zagranicznymi przewoźnikami kolejowymi, co pozwala na bardziej efektywne przewożenie uchodźców do Polski i innych krajów. Kolejarze w tak trudnych sytuacjach pozostają zawsze na służbie, odpowiadając na apel potrzebujących pomocy, za co im serdecznie dziękuję" - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Polski narodowy przewoźnik - PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

Ministerstwo infrastruktury przypomina, że obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej od 26 lutego br. mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów w 2. klasie pociągów TLK i IC. Przejazd odbywa się na podstawie dowolnego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie oraz na podstawie pobranej w kasie lub u drużyny konduktorskiej nieodpłatnej miejscówki.

