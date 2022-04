MI: z Polski do Niemiec i Czech wyjechało ponad 1,5 tys. pociągów z uchodźcami

Od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę, do 26 kwietnia tego roku z Polski wyjechało 1576 pociągów z uchodźcami z Ukrainy do Niemiec i Czech - poinformowało we wtorek Ministerstwo Infrastruktury (MI).

"Do 26 kwietnia br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma, Krakowa i Gdyni) wyjechało 1576 pociągów z uchodźcami, w tym 1330 pociągów stałego kursowania i 246 pociągów specjalnych, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie ponad 520,7 tys. osób" - podano w komunikacie MI.

Jak dodał resort infrastruktury, polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe pociągi specjalne.

Ministerstwo poinformowało też, że łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 26 kwietnia br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono ponad 691 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 523 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 168 tys. pociągami specjalnymi.

W tym czasie z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono 3172 pociągi, w tym 2720 pociągów stałego kursowania i 452 dodatkowe.

Jak poinformowała we wtorek rano Straż Graniczna, od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 2 mln 960 tys. osób.

