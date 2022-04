MI: z Polski do Niemiec i Czech wyjechały 932 pociągi z uchodźcami

Od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę, do 4 kwietnia tego roku z Polski wyjechały 932 pociągi z uchodźcami z Ukrainy do Niemiec i Czech - poinformowało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury (MI).

"Do 4 kwietnia br. łącznie z Polski (z Warszawy, Wrocławia, Przemyśla, Chełma i Krakowa) wyjechały 932 pociągi z uchodźcami, w tym 743 pociągi stałego kursowania i 189 pociągów specjalnych, którymi uchodźcy kierowali się do Niemiec i Czech. Przewiozły one łącznie ponad 326,6 tys. osób" - podano w komunikacie.

Jak poinformował resort infrastruktury, polskie spółki kolejowe ściśle współpracują z partnerami z kolei niemieckich i czeskich, by uruchamiać dodatkowe składy specjalne.

Ministerstwo poinformowało też, że łącznie, od wybuchu wojny na Ukrainie, tj. od 24 lutego br. do 4 kwietnia br. ze stacji Chełm, Hrubieszów, Dorohusk, Przemyśl, Krościenko, Hrebenne i Jarosław odprawiono ponad 452 tys. pasażerów w różnych kierunkach Polski, w tym ponad 290,5 tys. pociągami stałego kursowania i ponad 162 tys. pociągami specjalnymi.

W tym czasie z miejscowości przy granicy z Ukrainą odprawiono w sumie 2156 pociągów, w tym 1736 pociągów stałego kursowania i 420 dodatkowych.

Resort przypomina, że polski narodowy przewoźnik - PKP Intercity koordynuje działania związane z wykorzystaniem taboru przewoźników regionalnych.

"Dotychczas 1 mln 125,4 tys. obywateli Ukrainy uciekających przed wojną skorzystało z bezpłatnych przejazdów pociągami PKP Intercity" - dodano.

Jak poinformowała w poniedziałek rano Straż Graniczna, od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2 mln 481 tys. osób.

