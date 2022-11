MI: za ponad 700 mln zł powstanie odcinek S6 pomiędzy Sławnem a Słupskiem

Zawarto umowę na budowę 23 km odcinka trasy S6 na odcinku Sławno – Słupsk - poinformował w czwartek resort infrastruktury. Dodano, że wartość kontraktu to 701,6 mln zł, a kierowcy będą mogli przejechać trasą w 2025 r. To też ostatnia umowa w zw. z budową S6 na północy Polski.

Umowa została zawarta między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) a firmą Stecol. Chodzi o budowę blisko 23 km odcinka S6 na odcinku Sławno - Słupsk. Resort zauważył, że podpisana w czwartek umowa jest ostatnią jeśli chodzi o realizację drogi ekspresowej S6 pomiędzy Szczecinem a Gdańskiem.

"Droga ekspresowa S6 to najważniejsza arteria komunikacyjna łącząca Trójmiasto, Pomorze Środkowe i Szczecin. Dzisiejsza umowa to kolejny krok do ukończenia nowoczesnego, komfortowego i bezpiecznego połączenia drogowego, wyczekiwanego zarówno przez mieszkańców Pomorza, jak i przez wszystkich podróżujących po polskim wybrzeżu" - wskazał cytowany w komunikacie szef MI Andrzej Adamczyk.

Jak poinformowano, podpisany kontrakt ma wartość 701,6 mln zł, a trasa ma być oddana do użytkowania w 2025 r.

Ministerstwo wyjaśniło, że nowy odcinek S6 ominie Sławno od południa. W ramach inwestycji, w ciągu trasy głównej, powstaną m.in. cztery węzły drogowe: Sławno, Warszkowo, Wrześnica i Sycewice, cztery mosty (z funkcją przejścia dla zwierząt), 14 wiaduktów, estakada, dwa przejścia dla zwierząt oraz przepusty hydroekologiczne. Przebudowane zostaną też drogi krzyżujące się z nową trasą.

Dodano, że zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektów wykonawczych, zrealizowanie robót budowalnych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi. Dla inwestycji została już wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na opracowanie dokumentacji projektowej przewidziano 10 miesięcy, natomiast na prace budowlane 19 miesięcy - z wyłączeniem okresów zimowych. W ciągu 30 dniu od podpisania umowy wykonawcy zostanie przekazany plac budowy.

Resort podkreślił, że ostatnie lata to czas intensywnej budowy drogi ekspresowej S6 między Szczecinem a Gdańskiem. W województwie pomorskim obecnie trwają prace na dziesięciu odcinkach tej ekspresówki. We wrześniu br. zawarto umowę na budowę odcinka Koszalin - Sławno w województwie zachodniopomorskim.

Od 2019 r. kierowcy mogą korzystać z blisko 130 km nowej S6 między Szczecinem a Koszalinem. Od lipca 2021 r. prowadzone są prace związane z dokończeniem obwodnicy Koszalina i Sianowa, a od 2018 r. trwa realizacja ponad 40 km S6 od Bożegopola Wielkiego do obwodnicy Trójmiasta (Trasa Kaszubska).

Resort przekazał, że umowy na realizację pozostałych odcinków S6 w woj. pomorskim, łącznie z obwodnicą Trójmiasta, zostały podpisane w 2021 r. Zakończenie realizacji tych fragmentów trasy, jak również dwóch ostatnich odcinków S6 w woj. zachodniopomorskim Koszalin - Sławno i Sławno - Słupsk, planowane jest w 2025 r.

