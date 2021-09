MI: zaawansowanie prac na odbudowie linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie to ok. 15 proc.

Zaawansowanie prac na odbudowywanej linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie, która ma m.in. zapewnić dojazd koleją do katowickiego lotniska, wynosi ok. 15 proc. – poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Inwestycja ma być gotowa do połowy 2023 r.

Wiceminister Bittel odpowiadał w Sejmie na pytania grupy posłów PiS z woj. śląskiego Barbary Dziuk, Andrzeja Gawrona i Ewy Malik dotyczące rewitalizacji linii kolejowych nr 131 i nr 182, łączących Katowice przez Tarnowskie Góry z katowickim lotniskiem w Pyrzowicach.

Posłanka Dziuk pytała, kiedy planowane jest uruchomienie tej trasy, potrzebnej zarówno dla taboru pasażerskiego, jak i towarowego. Poseł Gawron pytał, czy inwestycja spowoduje możliwość transportu z kierunku Lublińca na Pyrzowice. Posłanka Malik chciała zaś wiedzieć, kiedy z nowego połączenia będą mogli skorzystać mieszkańcy Zagłębia, na jakim etapie jest budowa stacji przy lotnisku i peronu III w Zawierciu, a także czy jest planowany przystanek w Porębie.

Wiceminister Bittel przypomniał, że na linii nr 131, tzw. magistrali węglowej, na terenie woj. śląskiego i łódzkiego trwają obecnie prace na różnych etapach zaawansowania. Pierwotnie cztery przetargi w trybie projektuj i buduj, dotyczące poszczególnych odcinków magistrali węglowej w woj. śląskim i łódzkim, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe prowadziła od końca 2017 r.

Obejmowały one relacje: Chorzów Batory - Nakło Śląskie (koło Tarnowskich Gór - tzw. LOT A), Nakło Śląskie - Kalina (w pobliżu Herb - LOT B), Kalina - Rusiec Łódzki (LOT C) oraz Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice (LOT D).

We wrześniu 2019 r. podpisano umowę na LOT D (o długości 32,7 km; za 582 mln zł netto) oraz LOT C (o długości ponad 70 km; za 1,24 mld zł netto) - oba te odcinki mają być gotowe w połowie 2023 r. Na LOT A (32 km) wartą 1,242 mld zł netto umowę z terminem realizacji w 2024 r. zawarto w grudniu ub. roku - obecnie trwa tam projektowanie, realizacja planowana jest na lata 2022-24.

Przetarg na LOT B (37,8 km), na terenie którego leży stacja w Tarnowskich Górach, od której odchodzi linia kolejowa nr 182 unieważniono, po czym do 2023 r. założono zaprojektowanie inwestycji. Wartą ponad 25 mln zł netto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór inwestorski podpisano na początku września br. - realizacja prac w terenie zakładana jest w obecnej europejskiej perspektywie finansowej.

Nieeksploatowana w większej części w ostatnich latach, jednotorowa linia nr 182 o długości ok. 45 km, łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem, przechodząc obok Katowice Airport. Wartą 812,1 mln zł brutto umowę na odbudowę połączenia wraz z jego elektryfikacją PLK podpisały jesienią ub. roku - z terminem realizacji w II kw. 2023 r. Prace trwają od początku tego roku.

Bittel wskazał w czwartek, że trwająca modernizacja linii 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie ma na celu podniesienie parametrów tej linii - do 140 km/h dla pociągów osobowych i 80 km/h dla towarowych - co, jak zaznaczył - uatrakcyjni możliwość podróżowania pociągami pasażerskimi, a biznes towarowy uczyni bardziej opłacalnym.

"Tutaj bardzo wiele działań związanych jest z infrastrukturą pasażerską, z modernizacją przystanków, z budową nowych przystanków. Mamy tutaj do czynienia z wieloma działaniami związanymi z poprawą bezpieczeństwa, przebudową przejazdów kolejowych; mamy budowę dwupoziomowych skrzyżowań z autostradą A1 czy drogą nr 913" - wymieniał wiceminister.

"Myślę, że to niezwykle oczekiwane działanie, które podejmują kolejarze z PKP PLK. Dzięki temu będziemy mieli możliwość skomunikowania wielu miejscowości pomiędzy aglomeracją śląską a lotniskiem, w sposób komfortowy, przewidywalny, z dobrym taktem. Zakładam, że marszałek śląski ułoży najlepszą z możliwych ofert dla przewozów regionalno-aglomeracyjnych" - dodał Bittel.

Przypomniał, że zakończenie prac, w ramach których przewidziano m.in. modernizację lub budowę ośmiu stacji lub przystanków kolejowych (m.in. Tarnowskie Góry, Siewierz, Poręba i Zawiercie), planowane jest do II kw. 2023 r. "Stan zaawansowania tych prac to w tej chwili ok. 15 proc." - poinformował wiceminister.

