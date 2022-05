Miasto Katowice pomogło prawie 300 uczniom poznać zawody branżowe i techniczne

Blisko 300 uczniów klas siódmych katowickich szkół mogło w tym semestrze poznać zawody branżowe i techniczne, uczestnicząc w 27 wizytach studyjnych u lokalnych przedsiębiorców. Program Katowice Miastem Fachowców ma im ułatwić wybór dalszej drogi kształcenia.

W poprzednich edycjach programu miasto, współpracując z lokalnymi firmami, pomogło w organizacji 250 takich spotkań, w których wzięło udział 2 tys. uczniów.

Jak wynika z wtorkowej informacji biura prasowego katowickiego urzędu miasta, w trzeciej edycji programu "Katowice Miastem Fachowców" uczniowie poznali specyfikę pracy w zawodach: kaletnik, operator maszyn CNC i EDM, mechanik, hydraulik, mechatronik, instalator wodno-kanalizacyjny, murarz, elektryk, technolog robót wykończeniowych, szlifierz, frezer, hartownik, walcownik, kontroler jakości, specjalista oraz technik w obszarach: AI, cyberbezpieczeństwa, IT i analizy danych.

"Program Katowice Miastem Fachowców to nasza odpowiedź na zmieniające się oczekiwania rynku pracy, który dziś jednoznacznie pokazuje, że potrzebni są fachowcy. Brakuje rzemieślników i innego rodzaju specjalistów. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w tym programie jego uczestnikom będzie łatwiej znaleźć pracę" - powiedział cytowany w informacji miasta jego prezydent Marcin Krupa.

Program opiera się o wizyty studyjne uczniów klas siódmych szkół podstawowych w firmach, które chcą je organizować. Obowiązuje zasada, że uczniowie - zgodnie ze swoimi zainteresowaniami - sami wybierają, u którego przedsiębiorcy chcieliby odbyć wizytę studyjną. We wtorek Krupa podziękował biznesowym partnerom za czas i zaangażowanie.

Wizyty studyjne współorganizowały firmy: Stosowanie Maszyn Tadeusz Szwajca, Fabryka Wiertła Baildon, Departament Store Patrycja Forfecka-Bąk, BFC Nieruchomości Johann Bros oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Jak relacjonowali partnerzy programu, np. w Fabryce "Wiertła Baildon" uczniowie mogli zobaczyć całość procesu produkcyjnego wierteł, obserwując maszyny i urządzenia do obróbki skrawaniem podczas pracy, tj. tokarki, szlifierki, frezarki, walcarki. W firmie Stosowanie Maszyn największe zainteresowanie wzbudzał proces produkcyjny "serca" silnika satelitowego - z planetą, satelitami i obwiednią, który to komplet uczniowie zabierali do szkoły do samodzielnego złożenia.

W firmie BFC Nieruchomości Johann Bros uczniowie najpierw oglądali zabytkowy Browar Mokrskich, który jest siedzibą wielu spółek. Potem, na warsztatach z architektem młodzież mogła wykonać takie etapy dokumentacji projektowej: inwentaryzację pomieszczenia za pomocą narzędzi pomiarowych, analizę instalacji elektrycznej i sanitarnej czy wykonanie rzutu koncepcyjnego aranżacji pomieszczenia z wyborem modeli mebli i materiałów.

Po wizytach studyjnych w firmach uczniowie udają się jeszcze na wizyty w szkołach branżowych i technicznych kształcących w zawodach, których dotyczyły wizyty studyjne w firmach. Ostatnim etapem programu są podsumowujące lekcje wychowawcze prowadzone w ramach zajęć szkolnych.

Program Katowice Miastem Fachowców jest realizowany od 2018 r. W dotychczasowych edycjach programu wzięło udział prawie 2 tys. uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych; podpisano 16 listów intencyjnych z przedsiębiorcami, odbyło się ponad 120 wizyt studyjnych w firmach oraz ok. 130 wizyt w szkołach branżowych i technicznych.

