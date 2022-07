Michael O ‘Bert nowym prezesem BOP - stanowisko obejmie 1 sierpnia

Michael O ‘Bert z LyondellBasell został powołany przez LyondellBasell Industries Holdings B.V. na prezesa i dyrektora generalnego spółki Basell Orlen Polyolefins (BOP), której siedziba i zakład produkcyjny znajdują się w Płocku (Mazowieckie). O ‘Bert obejmie stanowisko 1 sierpnia, zastępując Laurenta Hautier.

Informując w czwartek o zmianie prezesa, BOP przypomniał, że Hautier zarządzał spółką od lutego 2019 r. W komunikacie zaznaczono również, że w zarządzie BOP obecnie zasiadają również: Jan Aleksander Rosek - dyrektor ds. produkcji, Umberto Credali - dyrektor sprzedaży i Arkadiusz Wierciński - dyrektor finansowy.

"Bardzo się cieszę, że będą współpracować z Zarządem oraz pracownikami BOP. Siła, która tkwi w utalentowanych i oddanych pracownikach jest największym atutem tej Spółki. BOP znana jest ze swych światowej skali zakładów PP Spheripol oraz HDPE Hostalen, które znajdują się w sercu Polski i Europy" - powiedział O 'Bert, cytowany w komunikacie.

Powołany na nowego prezesa BOP zwrócił uwagę, że spółka ta wytwarza się szereg różnorodnych innowacyjnych produktów, które są dostarczane do przetwórców poliolefin w regionie. "Wraz z całym łańcuchem wartości będziemy wciąż pracować nad tym, aby przemysł poliolefin pozostawał silny, niezawodny i zrównoważony" - dodał O'Bert.

Jak podał BOP, O'Bert pracuje w LyondellBasell od ponad 41 lat, gdzie obecnie jest dyrektorem globalnej dywizji ds. pochodnych metanolu, acetylenów i tlenku etylenu. "Swoje szerokie doświadczenie zawodowe zdobył pełniąc różne funkcje w obszarach takich jak: rafinacja, olefiny, poliolefiny, produkty pośrednie oraz pochodne. Był także odpowiedzialny za sprawy korporacyjne" - podkreślił BOP.

O'Bert, jak przekazano w informacji, jest inżynierem chemii, studiował w TAMU - Texas Agricultural and Mechanical University, posiada też tytuł magistra zarządzania przyznany przez UH-CLC - University of Houston-Clear Lake w Teksasie.

Według BOP, Hautier, którego zastąpi w spółce O'Bert "przeprowadzi się do Francji, aby tam objąć stanowisko menedżera zakładu LyondellBasell w Berre".

Hautier to inżynier chemii, absolwent Ecole Nationale Superieure des Industries Chimiques w Nancy we Francji, który od ponad 30 lat związany jest z LyondellBasell - przed objęciem stanowiska prezesa BOP w 2019 r. był dyrektorem zarządzającym w Lyondell Chimie SAS i kierował zakładem w Fos Sur Mer we Francji.

BOP to działająca od 2003 r. spółka joint venture, utworzona przez Basell Europe Holdings i PKN Orlen. Spółka należy do Grupy LyondellBasell i Grupy Orlen, a każdy z partnerów posiada 50 proc. udziałów. Jest to jedyny w Polsce producent poliolefin - polipropylenu i polietylenu - i zarazem największy w kraju wytwórca tworzyw sztucznych.

Zakład produkcyjny BOP, gdzie wytwarzane są poliolefiny: polipropylen i polietylen, znajduje się w sąsiedztwie zakładu głównego PKN Orlen w Płocku, największego w Polsce kompleksu rafineryjno-petrochemicznego. W 2005 r. BOP uruchomił dwie instalacje: do produkcji polipropylenu Spheripol, której wydajność to 480 tys. ton rocznie, i polietylenu wysokiej gęstości Hostalen o zdolności produkcyjnej 320 tys. ton w ciągu roku.

Na początku lipca PKN Orlen poinformował, że podpisał umowę o przejęciu części biznesu związanej z produkcją i sprzedażą polietylenu LDPE, należącej do BOP - instalacja wytwarzająca tam polietylen małej gęstości LDPE posiada zdolność produkcyjną na poziomie 100 tys. ton rocznie. Koncern planuje sfinalizować transakcję do końca tego roku, uzyskując w tym czasie wszelkie zgody urzędów antymonopolowych w Polsce i Holandii.

