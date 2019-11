Michał Krupiński: Pekao ograniczy zaangażowanie w brudną energetykę

W trzecim kwartale 2019 roku wyniki operacyjne Banku Pekao ponownie rosły dwucyfrowo, co stawia nas w gronie najszybciej rosnących banków w Polsce. Mamy ambicję, by w przyszłym roku jeszcze przyspieszyć to tempo, dzięki zwiększaniu efektywności operacyjnej, ofercie przyjaznych dla klientów technologii i ścisłej kontroli kosztów" - powiedział prezes Banku Pekao S.A. Michał Krupiński.

Michał Krupiński zapowiedział, że bank zwiększy zaangażowanie w projekty zrównoważonej energetyki.

Dodał, że branża ta jest bardzo perspektywiczna, zarówno w Polsce jak i całej Europie Środkowo-Wschodniej i zarząd widzi w tym biznesową szansę.

"Będziemy ograniczać nasze zaangażowanie w tzw. "brudną energetykę" - zadeklarował Krupiński.