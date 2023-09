Wehikuł inwestycyjny MS Galleon, należący do najbogatszego Polaka Michała Sołowowa, pobrał dokumenty dotyczące sytuacji finansowej wystawionego na sprzedaż VeloBanku. Otwarte pozostaje pytanie, czy do końca września 2023 roku złoży wiążącą ofertę zakupu.

Michał Sołowow jest wstępnie zainteresowany przejęciem wystawionego na sprzedaż VeloBanku.

Oferty kupna banku będą przyjmowane do końca września 2023 roku.

Firmy Michała Sołowowa działają w takich branżach jak atom, chemia, parkiety, ceramika budowlana. Teraz jego MS Galleon byc może dołączy do portfolio działalność bankową.

VeloBank został przez dotychczasowych właścicieli wystawiony na sprzedaż. Zgodnie z ogłoszoną procedurą do końca września 2023 roku podmioty zainteresowane stuprocentowym pakietem akcji mogą zgłaszać się po odbiór dokumentów dotyczących sytuacji finansowej banku na koniec pierwszego półrocza tego roku.

Następnym krokiem będzie przyjmowanie ofert zawierających cenę oraz pakiet inwestycji związanych z koniecznością podwyższenia kapitałów i spełnieniem wymogów poziomu wypłacalności ustalonych przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego).

VeloBank jest na sprzedaż, bo potrzebuje podwyższenia kapitału

VeloBank to instytucja pomostowa powstała w procesie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, którego głównym akcjonariuszem był Leszek Czarnecki. Pod koniec września 2022 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz System Ochrony Banków Komercyjnych - czyli spółka utworzona przez osiem największych polskich banków - przejęły upadający bank.

Jedną z konsekwencji było unieważnienie obligacji korporacyjnych i wycofanie Getin Noble Banku z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jego działalność została przeniesiona 3 października 2022 roku do nowego podmiotu o nazwie Bank BFG, a następnie sąd zarejestrował właściwą nazwę VeloBank. Bank dysponuje siecią około 200 placówek własnych i partnerskich.

KNF wyraziła zgodę na to, aby w przez pierwsze miesiące działalności bank mógł utrzymywać współczynniki kapitałowe na poziomie niższym niż 4 procent do chwili pozyskania inwestora strategicznego.

Bank w chwili jego utworzenia został oczyszczony z kredytów walutowych, w tym zwłaszcza pożyczek hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich. Oznacza to, że nie występują żadne okoliczności związane z koniecznością tworzenia rezerw na te aktywa.

Z tego właśnie powodu VeloBank jest atrakcyjnym podmiotem na polskim rynku bankowym. Znamienne jest, że przed kilkoma dniami PKO Bank Polski poinformował, iż nie wyklucza możliwości kolejnej akwizycji pomimo prowadzonych prac nad przejęciem Banku Pocztowego.

Jak podał serwis Business Insider Polska na liście podmiotów, które pobrały memorandum finansowe jest także MS Galleon, austriacki wehikuł inwestycyjny należący do najbogatszego Polaka Michała Sołowowa. Nie jest więc wykluczone, że po zapoznaniu się z dokumentami złoży ofertę kupna.

Warto jednak przy tym pamiętać, że prezes KNF Jacek Jastrzębski mówił, iż przy prywatyzacji VeloBanku preferowane będzie wejście inwestora bankowego, a nie funduszy typu private equity, który ma horyzont inwestycyjny maksymalnie na 10 lat.

Michał Sołowow na razie nie ma w portfolio działalności bankowej

Do grupy kapitałowej MS Galleon należą między innymi: Synthos, Barlinek i Cersanit. Kilka tygodni temu spółka otrzymała kredyt od BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego) w wysokości 500 milionów euro na finansowanie projektów małych reaktorów atomowych (440 milionów dolarów) i wybudowanie nowej linii produkcyjnej do produkcji podłóg drewnianych w Barlinku (60 milionów euro). Termin spłaty pożyczki to 10 lat.

Kilka miesięcy temu MS Galleon zainteresowany był przejęciem większościowego pakietu w spółce Rafako, która miała być wykorzystana w projekcie inwestycji w małego reaktory atomowy tak zwane SMR-y.

Sprzedaż VeloBanku ma być sfinalizowana w ciągu kilku miesięcy

Akcjonariuszami spółki System Ochrony Banków Komercyjnych, do której należy VeloBank, jest osiem polskich banków: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP oraz Santander Bank Polska.

Proces prywatyzacji VeloBanku i wyłonienie przyszłego właściciela powinien zakończyć się najpóźniej w pierwszym kwartale 2024 roku.

W ciągu dziewięciu miesięcy od rozpoczęcia działalności bank wypracował 375 milionów skonsolidowanego zysku netto i zwiększył ilość klientów o 110 tysięcy.

