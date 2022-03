Michelin zawiesza działalność przemysłową w Rosji i wstrzymuje eksport na ten rynek

Grupa Michelin zawiesza swoją działalność przemysłową na rynku rosyjskim oraz wstrzymuje eksport Rosji - poinformował francuski koncern we wtorek.

"Grupa Michelin zawiesza swoją działalność przemysłową na rynku rosyjskim, jak również wstrzymuje eksport do tego kraju" - przekazała spółka we wtorkowej informacji prasowej.

Dodano, że fabryka Michelin znajdująca się w miejscowości Dawidowo w Rosji zatrudnia około 750 osób i produkuje opony do samochodów osobowych oraz bieżnikowane opony ciężarowe, głównie na rynek lokalny.

"W tej bardzo trudnej sytuacji panującej aktualnie na świecie priorytetem Grupy Michelin jest udzielenie wsparcia wszystkim pracownikom dotkniętym kryzysem, w tym także osobom z rosyjskiego oddziału Michelin" - napisano.

Jak dodano, Grupa Michelin na bieżąco śledzi aktualne wydarzenia i dalsze swoje decyzje będzie dostosowywać do rozwoju sytuacji.

Grupa Michelin jest obecna w Rosji od 1997 r. Otworzyła tam fabrykę w 2004 roku. Michelin Rosja zatrudnia około 1000 osób, z czego 750 pracuje w fabryce w Dawidowie, miejscowości położonej około 100 km od Moskwy. Możliwości produkcyjne zakładu to od 1,5 mln do 2 mln opon rocznie, głównie do samochodów osobowych. Większość produkcji przeznaczona jest na rynek rosyjski, a w mniejszym stopniu na rynki krajów Europy Północnej.

Sprzedaż Michelin w Rosji stanowi 2 proc. całkowitej sprzedaży Grupy Michelin i 1 proc. globalnej produkcji opon do samochodów osobowych.

