Miedź na giełdzie metali w Londynie drożeje

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie drożeje, po 6 kolejnych tygodniach zakończonych zwyżkami notowań. Na rynkach utrzymuje się optymizm co do kondycji globalnej gospodarki. Miedź na LME w dostawach 3-miesięcznych zwyżkuje o 0,4 proc. do 6.237,00 USD za tonę - najwyżej od kwietnia 2019 r. - podają maklerzy.

Na Comex w N.Jorku miedź zyskuje 0,2 proc. do 2,8345 USD za funt.

Inwestorzy czekają na podpisanie porozumienia USA-Chiny po tym, jak prezydent USA Donald Trump poinformował w ubiegłym tygodniu, że ustalono treść paktu handlowego pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem, co złagodziło napięte relacje pomiędzy obu mocarstwami.

Do tego w Chinach, które są największym odbiorcą miedzi na świecie, bank centralny nakazał pożyczkodawcom przyjęcie nowego systemu ustalania cen udzielanych kredytów od przyszłego roku, co może obniżyć niektóre koszty pożyczek i w ten sposób wpłynąć na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Chinach.

"Ceny miedzi mają jeszcze wiele do zyskania, ponieważ chińska infrastruktura i inwestycje budowlane, które zostaną zakończone w 2020 r. mogą być wyższe niż w 2019" - oceniają w nocie analitycy SHZQ Futures Co.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME staniała o 1 USD i kosztowała na zamknięciu handlu 6.214,00 USD za tonę. Giełda LME wznowiła w piątek pracę po 2-dniowej świątecznej przerwie.

Miedź kończyła 6 ostatnich tygodni ze zwyżką notowań, a to najdłuższe takie pasmo wzrostu cen tego metalu od ponad 2 lat.